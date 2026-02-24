Deslizamientos obligan al cierre total de la vía Bogotá–Medellín: rutas alternas

Un nuevo episodio de emergencias por lluvias afecta uno de los principales corredores viales del país. En la tarde de este lunes se confirmó el cierre total de la autopista Medellín-Bogotá en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre, específicamente en el kilómetro 50+700, dentro del territorio del municipio de San Luis, en el oriente antioqueño.

De acuerdo con los reportes oficiales, varios deslizamientos de tierra registrados durante la mañana y la tarde generaron la acumulación de una gran cantidad de material sobre la carretera. Se calcula que son más de 3.000 metros cúbicos de tierra, además de árboles y rocas, los que bloquean completamente el paso de vehículos en ambos sentidos.

La situación obligó a las autoridades a ordenar el cierre inmediato de la vía por razones de seguridad. Este corredor es una conexión estratégica entre el departamento de Antioquia y el centro del país, por lo que la interrupción del tránsito impacta el transporte de pasajeros y de carga.



Lluvias provocan cierre indefinido en corredor Bogotá–Medellín

Organismos de gestión del riesgo del departamento informaron que la emergencia también dejó afectaciones puntuales. Un vehículo que transitaba por el sector resultó alcanzado por el material desprendido. El conductor logró salir por sus propios medios y sufrió lesiones leves, sin que fuera necesario un traslado de urgencia a un centro hospitalario. Asimismo, se reportaron daños en una vivienda cercana al área del deslizamiento.



Desde la administración departamental indicaron que personal técnico ya realizó una primera evaluación del terreno para determinar la estabilidad del talud y el riesgo de nuevos movimientos en masa. La prioridad en este momento es garantizar la seguridad de los operarios antes de iniciar plenamente las labores de limpieza.

Al lugar llegó maquinaria amarilla del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada del mantenimiento de este tramo. Las tareas contemplan la remoción del material, el corte y retiro de árboles caídos y la verificación de las condiciones de la banca y la estructura vial. Sin embargo, las lluvias que continúan en la zona podrían retrasar los trabajos y aumentar el tiempo estimado para la reapertura.



¿Cuánto tardaría la apertura de este corredor?

Las autoridades han señalado que, en condiciones normales, la limpieza podría tardar al menos cuatro días. No obstante, si se presentan nuevas precipitaciones o deslizamientos adicionales, el plazo podría extenderse hasta cinco días o más. Por esta razón, se mantiene el monitoreo permanente del sector.

Mientras se supera la emergencia, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas. Entre las opciones sugeridas están los desvíos por Manizales o por el corredor hacia Puerto Berrío, dependiendo del origen y destino del viaje. Las autoridades de tránsito piden a los viajeros consultar el estado de las vías antes de desplazarse y atender las indicaciones oficiales.

Por ahora, la prioridad se centra en restablecer el tránsito de manera segura y evitar nuevos incidentes. Las autoridades reiteraron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo hasta que se garantice la estabilidad del terreno y la limpieza total de la calzada.

