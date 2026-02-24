Investigan impactos de bala en avión de American Airlines que partió de Medellín y aterrizó en Miami

Autoridades aeronáuticas y la aerolínea American Airlines investigan el hallazgo de impactos de bala en un avión que cubrió la ruta entre Medellín y Miami, luego de que el equipo de mantenimiento detectara los daños durante una inspección de rutina en el aeropuerto de destino.

De acuerdo con la información conocida, el avión, un Boeing 737, operaba el vuelo AA923, que aterrizó el lunes sin contratiempos tras despegar desde el Aeropuerto José María Córdova. Fue únicamente en tierra, durante la revisión técnica posterior al aterrizaje, cuando el personal especializado observó varios impactos en el ala derecha de la aeronave.

La compañía aérea confirmó que durante el trayecto no se reportaron incidentes operacionales. “No hubo problemas durante el vuelo ni heridos a bordo relacionados con el incidente”, indicó la aerolínea a The New York Post al tiempo que señaló que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.



Noticia en desarrollo.