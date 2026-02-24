Polvo del Sahara en Colombia: Ideam explicó qué se sabe sobre su impacto en el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que mantiene vigilancia permanente sobre el desplazamiento de polvo proveniente del desierto del Sahara hacia el Caribe y el continente americano. De acuerdo con la entidad, si bien actualmente se observan incrementos significativos de este material en el norte de África, su incidencia en Colombia ha sido limitada y no representa, por ahora, una situación de riesgo relevante.

Según el monitoreo técnico realizado por el Ideam, durante los últimos tres días se han detectado concentraciones mínimas de polvo sahariano en sectores de la costa Caribe colombiana. No obstante, los análisis atmosféricos indican que no se prevé un aumento considerable en las próximas jornadas. Las proyecciones para los siguientes tres días tampoco muestran condiciones que anticipen afectaciones significativas sobre el territorio nacional.

"En estos momentos se registran incrementos significativos de polvo del Sahara en el continente africano que, hasta ahora, no han generado mayor impacto ni afectación en el territorio nacional. En los últimos tres días han ingresado al país cantidades mínimas, principalmente sobre la costa Caribe colombiana, y no se espera una mayor afectación durante los próximos tres días", señaló la subdirectora de Meteorología del Ideam, teniente coronel Carolina Rueda.



¿Qué es el polvo del Sahara, según el Ideam?

Este fenómeno hace parte de un proceso natural que ocurre cada año como resultado de la dinámica climática global. El polvo del Sahara se "origina en el desierto del Sahara, en África, y es transportada por los vientos alisios a través del océano Atlántico", según informó el Ideam. En su recorrido puede alcanzar el mar Caribe, Centroamérica y algunas zonas del norte de Suramérica, incluida Colombia.



De acuerdo con el Ideam, estos eventos suelen "presentarse a partir del mes de abril, cuando aumenta de manera más notable, con un pico principal en julio y agosto, y una disminución progresiva hacia el mes de septiembre". Es por eso que el ingreso actual de pequeñas cantidades no corresponde al momento de mayor actividad anual.



El polvo sahariano está compuesto por partículas minerales muy finas, principalmente silicatos y otros compuestos presentes en la arena del desierto. Estas partículas forman parte de la denominada Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés), una masa de aire cálida y seca que puede recorrer miles de kilómetros impulsada por corrientes atmosféricas. Cada año, millones de toneladas de polvo cruzan el Atlántico en un proceso que influye en distintos sistemas ambientales.



Ideam descarta afectaciones por ingreso de polvo del Sahara

El Ideam indicó que continuará con el seguimiento técnico y científico del desplazamiento de estas masas de aire, en coordinación con organismos nacionales e internacionales. El objetivo es evaluar de forma constante su evolución y emitir información oportuna en caso de que las condiciones cambien. Además, el polvo sahariano puede generar diferentes efectos:



En términos de calidad del aire, la llegada de estas partículas puede generar episodios de bruma o calima, lo que reduce la visibilidad y eleva la concentración de material particulado en la atmósfera.

lo que reduce la visibilidad y eleva la concentración de material particulado en la atmósfera. En materia de salud, la presencia de polvo en suspensión puede ocasionar molestias como irritación en ojos, piel y vías respiratorias, especialmente en personas con afecciones pulmonares previas, alergias o sensibilidad respiratoria.

alergias o sensibilidad respiratoria. El fenómeno también tiene implicaciones ambientales, pues el polvo transporta nutrientes que pueden fertilizar suelos y contribuir al equilibrio de ciertos ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Sin embargo, concentraciones elevadas podrían afectar ecosistemas sensibles, como los arrecifes de coral, si se presentan de manera persistente.

como los arrecifes de coral, si se presentan de manera persistente. Desde el punto de vista climático, el aire seco asociado a la Capa de Aire Sahariana puede influir en la formación de nubes y, en algunos casos, limitar el desarrollo de precipitaciones.

"El Ideam reitera que este es un fenómeno natural y que, por ahora, no se esperan afectaciones significativas en el país. La entidad invita a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y continuará brindando información oportuna basada en el monitoreo permanente y el análisis científico, como parte de su compromiso con la protección de la vida, la salud y el bienestar de las comunidades", concluyó la entidad.

