Policía Nacional anuncia segunda fase de cambios en su cúpula: hay nuevo director de la Dijín

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, dio a conocer la segunda fase de cambios en la cúpula de la institución. Ya a mediados de agosto se hicieron los primeros movimientos de los comandantes de algunas regiones del país y dependencias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre los cambios anunciados está el del director de la Dijín, que será el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. Actualmente fungía como director del Gaula, puesto que ahora ocupará el coronel Edgar Andrés Correa.



Cuatro departamentos tendrán nuevos comandantes

En agosto, la Policía ya había anunciado el nombramiento de nuevos comandantes en los departamentos de Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Tolima, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, lo que se dio a conocer al finalizar el Encuentro de Comandantes de la Policía Nacional y pocos días después de que fueran ascendidos a brigadieres generales los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, así como otros 178 oficiales, que ascendieron a los grados de coroneles y tenientes coroneles.

Ahora, el general Triana anunció el nombramiento de los siguientes oficiales:



Comandante Departamento de Policía Caldas: Coronel Rocío Milena Melo Puerto

Comandante Policía Metropolitana de Popayán: Coronel Germán Alonso Manrique Cornejo

Comandante Departamento de Policía Cauca: Coronel Gerson Bedoya Piraquive

Comandante Departamento de Policía Casanare: Coronel Paulo Javier Galindo Valencia

Según el director de la Policía, esta segunda fase “de nuevas responsabilidades institucionales” tiene el objetivo de “seguir consolidando la estrategia operativa y preventiva de la institución en los territorios”.



“Estas designaciones responden a un análisis detallado de la trayectoria, formación y perfil de los señores oficiales seleccionados”, añadió.

Publicidad

De la misma forma se había expresado el director de la Policía Nacional en agosto, cuando anunció los primeros cambios en la cúpula. Indicó que “efectuamos un análisis detallado de la trayectoria, perfil y formación profesional de cada uno de los comandantes para optimizar los importantes resultados operacionales obtenidos en lo que va corrido de 2025”.

NOTICIAS CARACOL