En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Policía Nacional anuncia segunda fase de cambios en su cúpula: hay nuevo director de la Dijín

Policía Nacional anuncia segunda fase de cambios en su cúpula: hay nuevo director de la Dijín

A mediados de agosto, la institución ya había anunciado ajustes en cuatro departamentos y algunas dependencias. Estos son los cambios anunciados por el general Carlos Triana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:39 p. m.
Comparta en:
Policía Nacional anuncia segunda fase de cambios en su cúpula: hay nuevo director de la Dijín
General Carlos Triana, director de la Policía Nacional -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad