Destapan presunta red que entregaba documentos de identidad colombianos a extranjeros

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas señaladas de participar en una red que, presuntamente, facilitaba la expedición irregular de documentos de identidad colombianos para ciudadanos extranjeros en el municipio de Fundación, Magdalena. Entre los procesados se encuentran funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría, además de un guarda de seguridad.

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De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían participado en la tramitación fraudulenta de registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía que posteriormente permitían a migrantes venezolanos y dominicanos movilizarse por Colombia y, en algunos casos, salir hacia otros países utilizando documentación colombiana.

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Fiscalía señala presuntas irregularidades en expedición de documentos

Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la sede de la Registraduría de Fundación, donde presuntamente se alteraban procesos oficiales para ingresar información falsa en las plataformas institucionales. "Los documentos expedidos les permitieron a los migrantes transitar con libertad por el país y obtener pasaportes para salir como si fueran ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos, México y países de Europa".

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Los judicializados fueron identificados como Milena Sanjuanelo Castiblanco, funcionaria activa de la Registraduría Municipal; Karen Liliana Mariño Rodríguez y Aníbal José Rojano Arévalo, exfuncionarios de esa entidad; y Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, quien trabajaba como guarda de seguridad, "por su presunta participación en una red señalada de tramitar fraudulentamente documentos de identidad colombianos a ciudadanos venezolanos y dominicanos".

La Fiscalía indicó que estas personas estarían involucradas en al menos 20 hechos relacionados con la expedición irregular de documentos de identidad. Las investigaciones apuntan a que los trámites eran realizados a cambio de pagos que oscilaban entre 1.200 y 1.500 dólares por persona.

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Habrían utilizado información falsa y documentos de personas fallecidas

Dentro del material recopilado por los investigadores se encontraron formularios con información inconsistente y cartas de respaldo que, presuntamente, contenían datos falsos. En algunos casos, "habrían ingresado información fraudulenta a los sistemas oficiales y autorizado novedades, entre otras irregularidades soportadas con formularios que contenían datos espurios y cartas de respaldo que, en algunos casos, correspondían a nacionales fallecidos".

La Fiscalía sostuvo que, mediante estas maniobras, los migrantes obtenían documentos válidos en apariencia, lo que les permitía acceder posteriormente a pasaportes colombianos y viajar al exterior como si fueran ciudadanos nacionales. Entre los destinos a los que habrían llegado algunas de estas personas se encuentran Estados Unidos, México y varios países de Europa.

Las capturas se llevaron a cabo en operativos desarrollados en Santa Marta y Fundación, Magdalena. En las diligencias participaron agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), el Ejército Nacional y Migración Colombia.

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Posteriormente, un fiscal presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes agravado. Sin embargo, durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente investigador.

Además, por decisión judicial, Milena Sanjuanelo Castiblanco y Aníbal José Rojano Arévalo deberán permanecer con medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso. En el caso de Karen Liliana Mariño Rodríguez y Luis Alberto Cantillo Vizcaíno, continuarán vinculados a la investigación, aunque sin medida de detención domiciliaria.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co