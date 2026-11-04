Niña de 8 años reportada como desaparecida en Italia fue encontrada en un parque de Bogotá

Las autoridades en Bogotá informaron en las últimas horas sobre el rescate de una niña de 8 años en el centro de la ciudad. Lo que llamó la atención fue que la pequeña había sido reportada como desaparecida en Italia y llevaba varios días en Colombia junto a su madre, quien habría traído a la niña al país sin autorización del padre.

De acuerdo con información del grupo de Gestión del Orden (GO), de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, un saludo de “buenos días” que no respondieron la niña y su madre fue el detonante de la situación. La menor y la mujer se encontraban durmiendo en el Parque la Independencia, inmediaciones del Planetario de Bogotá. En un recorrido del GO, un funcionario saludó y notó que las dos personas no hablaban español, además de que estaban en condiciones de vulnerabilidad, sin comida ni condiciones adecuadas de higiene”.



Así descubrieron que niña de 8 años estaba reportada como desaparecida

En un segundo acercamiento a la niña y la mujer, indicó la Secretaría de Seguridad, los funcionarios utilizaron herramientas de traducción. Ahí notaron que las dos mujeres hablaban italiano, eran ciudadanas de ese país y llevaban al menos dos semanas en Colombia.

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En ese momento, “los Gestores del Orden comenzaron a conocer su situación y les ofrecieron acompañamiento para acercarlas a la Embajada o al Consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó la ayuda. Esta respuesta, sumada a las condiciones en las que se encontraba la niña, llevó a los funcionarios a considerar necesario activar una ruta institucional de protección”. Al negarse a la ayuda, los funcionarios del GO llamaron a Bienestar Familiar, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba la menor y que ella pudiera ser evaluada.



Cuando las autoridades comenzaron a investigar sobre la menor de edad, observaron que la niña había sido reportada como desaparecida en Italia y su padre la estaba buscando. “De acuerdo con la información conocida por las autoridades, existía una situación relacionada con su traslado fuera de ese país sin la autorización correspondiente de su padre, quien tenía la custodia”, indicó la secretaría.



"Fue abrumador": funcionario que encontró a niña de 8 años reportada como desaparecida

Un funcionario del GO indicó que “ver la niña en esa situación fue algo abrumador. Yo también soy padre de una niña de 7 años y ver que estaba durmiendo en un parque con su madre fue bastante duro. La saludamos y no nos saludó. En ese momento fue cuando el equipo se dio cuenta de que la ciudadana no hablaba español. Lo que logramos traducir fue que llevaba dos semanas aproximadamente en el país. Intentamos ayudarla, la señora se negó a recibir la ayuda. Resultó que a la niña la estaban buscando en Italia. La mamá se la trajo sin permiso del padre. La niña, a través del Consulado, se logró llevar a donde su papá y es entregada a él, quien es el que tiene la custodia de la niña”.



Esta niña estaba reportada como desaparecida en Italia y nuestros #GestoresDelOrden la encontraron cerca del Planetario de Bogotá.



Identificaron señales de alerta y coordinaron con las entidades competentes para activar las rutas de atención. Así se reencontró con su padre👇 pic.twitter.com/thVhw5moZT — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 4, 2026

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Finalmente, tras el hallazgo del reporte de desaparición, las autoridades en Bogotá coordinaron el traslado de la menor de edad para que se reencontrara con su padre en Italia. La madre de la pequeña también fue enviada a su país, según con la entidad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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