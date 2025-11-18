En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Detalles de brutal caso de maltrato animal en Antioquia: hombre mató a un perro por subir a la cama

Detalles de brutal caso de maltrato animal en Antioquia: hombre mató a un perro por subir a la cama

El hombre quedó en manos de las autoridades, que ahora avanzan en el proceso de judicialización para determinar su responsabilidad. En Colombia, el maltrato animal es un delito con penas de prisión.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de nov, 2025
