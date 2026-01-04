¿Cómo funcionará el pico y placa en Bucaramanga en la semana del 5 al 9 de enero?

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que el inicio de 2026 estará marcado por una pausa temporal en la medida de pico y placa que rige habitualmente en la capital santandereana y en los municipios que conforman su área metropolitana. De acuerdo con lo informado por la entidad, la restricción quedará levantada desde el miércoles 1 de enero y se mantendrá suspendida hasta el domingo 12 del mismo mes, con el objetivo de facilitar la movilidad durante la temporada de vacaciones y el retorno de viajeros.

Durante este periodo, los conductores de vehículos particulares y motocicletas podrán circular sin limitaciones asociadas al último dígito de la placa, tanto en Bucaramanga como en Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La decisión busca responder al aumento de desplazamientos que se registra tradicionalmente en los primeros días del año, cuando muchas personas regresan a la ciudad tras las festividades de fin de año o se movilizan por motivos turísticos y familiares.

¿Habrá pico y placa en Bucaramanga en la semana del 5 al 9 de enero?

Entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero no habrá pico y placa en Bucaramanga, lo que significa los vehículos particulares y las motocicletas podrán circular sin importar el último número de la placa. No habrá días asignados a dígitos específicos, ni franjas horarias con restricción, como suele ocurrir de lunes a viernes cuando el pico y placa está en plena operación. La circulación será libre durante todo el día, tanto en Bucaramanga como en Floridablanca, Girón y Piedecuesta.



Las autoridades explicaron que esta semana coincide con el regreso paulatino de muchos ciudadanos que salieron de la ciudad durante las festividades de fin de año, así como con un aumento de desplazamientos asociados a vacaciones, visitas familiares y actividades recreativas. Por esta razón, se optó por mantener levantada la medida para facilitar el tránsito y evitar congestiones adicionales derivadas de controles por número de placa.



Durante esos días, el control de movilidad se centrará en otros aspectos. Los agentes de tránsito priorizarán la regulación en puntos de alta afluencia vehicular, el acompañamiento en corredores principales y la atención de incidentes viales. También se mantendrán los controles habituales relacionados con documentación, normas de seguridad vial y comportamiento en la vía, aunque sin aplicar sanciones por pico y placa, ya que la restricción no estará activa.

De hecho, mientras los conductores circulan libremente en esa semana, las autoridades adelantarán mesas de trabajo y jornadas de socialización entre el 7 y el 13 de enero. En estos encuentros participarán la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el Área Metropolitana y las administraciones de los municipios vecinos, con el fin de coordinar un esquema unificado que evite confusiones cuando la medida vuelva a entrar en vigencia.



¿Cuándo se anunciará nuevo pico y placa en Bucaramanga?

Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, explicó que la suspensión es temporal y que la medida retomará su curso normal a partir del lunes 13 de enero. Sin embargo, el funcionario precisó al medio local Bumangues Noticias que el esquema de restricción no será el mismo que estuvo vigente durante 2025, ya que para el nuevo año se implementará una rotación diferente, la cual aún se encuentra en proceso de definición. Según confirmó, los números con restricción para 2026 "se los quedo debiendo".

Aunque todavía no se ha expedido el decreto oficial con los detalles, la Dirección de Tránsito adelantó que el esquema mantendrá las características tradicionales. Esto significa que la restricción se aplicará a dos dígitos por día, con un solo día de pico y placa por semana para cada vehículo, además de un sábado al mes incluido dentro del calendario. Este modelo ha sido utilizado en años anteriores y, según las autoridades, ha permitido una distribución más equitativa de las restricciones.

En cuanto a los horarios, se confirmó que, una vez se reactive la medida el 13 de enero, el pico y placa regirá de lunes a viernes entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche. Los sábados, la restricción se aplicará desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, tal como ha ocurrido en periodos anteriores. Estos horarios buscan regular el flujo vehicular en los momentos de mayor congestión, especialmente durante la jornada laboral.

El director de Tránsito señaló que la definición de los dígitos específicos se dará a conocer únicamente cuando el decreto esté en firme, ya que todavía se están evaluando distintas alternativas para generar la menor afectación posible a los ciudadanos. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que estén atentos a los canales oficiales de información, donde se publicarán oportunamente los detalles de la nueva rotación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co