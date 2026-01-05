Dos temblores en Colombia sacudieron los departamentos de Santander y Tolima este lunes

La madrugada de este lunes, 5 de enero de 2026, comenzó movida en dos municipios. El primer temblor en Colombia que se registró ocurrió sobre las 00:35 a. m. y tuvo como epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano, Los Santos, Santander, mientras que el segundo movimiento telúrico se presentó en el municipio de Coello, departamento del Tolima.



El temblor en Los Santos fue de magnitud 4,9, con una profundidad de 146 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades de Santander no han reportado daños ni personas lesionadas o fallecidas tras el sismo. Sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron que en municipios como Bucaramanga, Sogamoso o Medellín se sintió el movimiento telúrico.

“En Medellín se sintió, se demoraron mucho en reportarlo aquí. Pensé que yo estaba alucinando”, “hace rato no me asustaba un temblor, se sintió super fuerte en Bucaramanga y duró como sus 30 segundos” y “estoy en La Mesa. Se sintió fuerte, los vidrios vibraron bastante”, fueron algunos de los comentarios de los ciudadanos en cuanto al temblor que se presentó en Los Santos.

Sobre el segundo sismo de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano informó que fue de magnitud 2,8, sobre las 2:34 de la madrugada, y tuvo como epicentro el municipio de Coello, Tolima. El sismo presentó una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Usuarios reportaron que en municipios como Girardot, Cundinamarca, se alcanzó a sentir el movimiento de tierra.



¿Qué hacer durante un temblor?

Durante un temblor, la prioridad es proteger la vida. La persona debe mantener la calma y actuar con rapidez. Si se encuentra dentro de una edificación, lo más seguro es permanecer allí y buscar refugio bajo muebles resistentes, como una mesa, o junto a columnas y paredes interiores, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es fundamental evitar el uso de ascensores y no salir corriendo, ya que el movimiento puede provocar accidentes. Si está en la calle, debe alejarse de edificios, postes, cables eléctricos y cualquier estructura que pueda colapsar. En caso de estar conduciendo, lo recomendable es detener el vehículo en un lugar seguro, sin bloquear vías, y permanecer dentro hasta que el movimiento cese.



Si el temblor ocurre en una zona costera, se debe estar atento a la posibilidad de un tsunami. Ante una alerta, la persona debe dirigirse inmediatamente a zonas altas y seguir las indicaciones de las autoridades. En todo momento, es importante conservar la calma y ayudar a quienes lo necesiten, especialmente niños, personas mayores y personas con discapacidad.



Después del temblor, la primera acción es verificar el estado físico propio y de quienes están cerca. Si hay heridos, se debe brindar primeros auxilios básicos y solicitar ayuda médica. Es esencial revisar la vivienda o el lugar donde se encuentra para detectar daños estructurales, fugas de gas, agua o electricidad. Si se percibe olor a gas, se debe cerrar la llave principal, evitar encender fósforos o aparatos eléctricos y salir inmediatamente del lugar.

La comunicación también es clave. Se recomienda usar mensajes de texto o redes sociales para informar a familiares sobre el estado personal, evitando saturar las líneas telefónicas. Además, se debe escuchar la radio, seguir medios oficiales y atender las instrucciones de organismos de emergencia. No se debe regresar a edificaciones dañadas hasta que las autoridades confirmen que son seguras.

Por último, es aconsejable mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, pilas, botiquín y documentos importantes. La prevención y la preparación son la mejor herramienta para reducir riesgos y enfrentar con mayor seguridad los efectos de un temblor.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias