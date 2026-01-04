Nueva rotación del pico y placa en Ibagué comenzará a aplicar desde el 5 de enero: revise su placa

La Administración Municipalde Ibagué informó que, a través del Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025, quedó definida la rotación del pico y placa que se aplicará durante el primer semestre de 2026 en la capital del Tolima. La disposición comenzó a regir desde el miércoles 1 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio, con el objetivo de regular la movilidad en los principales corredores viales de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Secretaría de Movilidad aclaró que no habrá modificaciones en cuanto a las zonas donde se aplica el pico y placa, ni en las excepciones contempladas en la normativa vigente. Esto significa que los sectores de la ciudad en los que ha operado la medida durante 2025 continuarán bajo las mismas condiciones, al igual que los vehículos y situaciones que cuentan con exención, conforme a lo establecido por la reglamentación local.

Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué, señaló que la decisión de mantener los mismos parámetros responde a la necesidad de dar continuidad a una estrategia que ya es conocida por los conductores y que permite una mejor planificación de los desplazamientos diarios. Según explicó el funcionario, los cambios se concentran únicamente en la rotación de los dígitos, tal como ocurre de manera semestral.



¿Cómo es nueva rotación del pico y placa en Ibagué?

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la restricción continuará aplicándose de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. La medida se definirá, como es habitual, según el último dígito de la placa del vehículo. Para este periodo, la rotación quedó organizada de la siguiente manera:



Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

Respecto a la implementación de la nueva rotación, se definió un periodo pedagógico que se desarrollará entre el 2 y el 9 de enero de 2026. Durante estos días, las autoridades de tránsito realizarán controles informativos y pedagógicos para socializar la medida y recordar a los conductores las nuevas restricciones. Aunque el enfoque principal será educativo, el decreto establece que quienes incumplan la norma durante esta etapa recibirán una amonestación pedagógica y una sanción equivalente a cinco salarios diarios mínimos legales vigentes (SDMLV).



Una vez finalice el periodo pedagógico, a partir del 10 de enero de 2026, comenzará la aplicación plena de las sanciones. En este caso, los conductores que sean sorprendidos circulando en horarios restringidos, sin estar cobijados por alguna excepción, deberán asumir una multa equivalente a quince salarios diarios mínimos legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad de tránsito.

Publicidad

¿Cómo funcionará la "hora valle"?

En cuanto a los alivios contemplados para los conductores, la Administración Municipal confirmó que se mantendrá el beneficio de la denominada "hora valle" para los vehículos matriculados en Ibagué. Durante estos espacios de tiempo, los automotores que tengan pico y placa podrán circular sin restricción. Las franjas habilitadas para este beneficio son entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, así como entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. Esta medida busca facilitar la movilidad en momentos de menor flujo vehicular y favorecer a los residentes de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación la rotación correspondiente y planifiquen sus desplazamientos, con el fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad más ordenada durante el inicio del nuevo año.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co