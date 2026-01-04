¡Pilas! Estas son las nuevas tarifas de multas y servicios de movilidad que rigen en Bogotá en 2026

Con la llegada de un nuevo año, desde el primero de enero comenzaron a regir en la capital del país las nuevas tarifas de los servicios de movilidad, comparendos y trámites de tránsito, una actualización anual que responde al incremento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) y a la actualización de la Unidad de Valor Básico (UVB), definida por el Gobierno Nacional. Los ajustes, oficializados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), impactan directamente el bolsillo de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.



La actualización de tarifas es un proceso rutinario, pero no por ello menor. Cada año, miles de ciudadanos realizan trámites ante la Ventanilla Única de Servicios o enfrentan sanciones por infracciones de tránsito, por lo que conocer los nuevos valores resulta clave para evitar sorpresas y tomar decisiones conscientes e informadas.



Tarifas de los comparendos y multas para 2026

Para 2026, el valor de la Unidad de Valor Básico quedó fijado en $12.110, base sobre la cual se liquidan la mayoría de las infracciones. A partir de este monto se calculan las sanciones, que varían según la gravedad de la conducta y la clasificación establecida en el Código Nacional de Tránsito.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las infracciones más leves, como algunas faltas cometidas por peatones o conductores de vehículos no automotores, parten de montos cercanos a los $42.400, mientras que sanciones de mayor impacto, como conducir sin licencia, exceder los límites de velocidad o incumplir normas de seguridad vial, pueden superar fácilmente los $600.000.

En los casos más graves, como conducir en estado de embriaguez o negarse a realizar la prueba de alcoholemia, las multas alcanzan cifras millonarias. Dependiendo del grado y de la reincidencia, las sanciones pueden oscilar entre $3,7 millones y superar los $60 millones, además de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción y la inmovilización del vehículo.



La normativa mantiene los descuentos, en algunos casos, por pronto pago:



50 % de descuento si se cancela entre el día 1 y el día 5 hábil , previa asistencia al curso pedagógico.

, previa asistencia al curso pedagógico. 25 % de descuento (es decir, pago del 75 %) si se realiza entre el día 6 y el día 20 hábil.

Estos beneficios buscan incentivar el cumplimiento oportuno y la formación en seguridad vial. Para ver las tarifas completas puede acceder a la tabla de autoliquidación de infracciones 2026, publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.



Tarifas para patios y servicios de grúas

Otro de los rubros que se actualiza cada año es el correspondiente a los servicios de grúa y custodia en patios. Las tarifas varían según el tipo de vehículo, motocicleta, automóvil, camioneta o vehículo pesado, y el número de días que permanezca inmovilizado.



Aunque los valores exactos dependen de cada caso, la SDM recordó que el costo total puede incrementarse de forma considerable si el propietario no retira el vehículo a tiempo, pues a la sanción económica se suman los cobros diarios por parqueadero. Por ello, la recomendación es resolver la situación lo antes posible para evitar un impacto mayor en las finanzas personales.

Publicidad

Alcaldía de Bogotá

Los trámites que se realizan en la Ventanilla Única de Servicios, como expedición o renovación de licencias, traspasos, matrículas iniciales y duplicados de documentos, también fueron ajustados para 2026 conforme al aumento del salario mínimo.

Publicidad

La Secretaría Distrital de Movilidad aconseja a la ciudadanía consultar previamente las tarifas oficiales en el portal oficial, antes de iniciar cualquier diligencia. Esto permite conocer el valor exacto del trámite y evitar contratiempos al momento del pago.

Las autoridades reiteraron que más allá del componente económico, el objetivo de estas medidas es promover el respeto por las normas de tránsito, reducir la siniestralidad vial y proteger la vida en las vías de Bogotá. La entidad hizo un llamado a informarse a través de los canales oficiales, cumplir las reglas y adoptar una conducta responsable como actores de la movilidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co