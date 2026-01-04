En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¡Pilas! Estas son las nuevas tarifas de multas y servicios de movilidad que rigen en Bogotá en 2026

¡Pilas! Estas son las nuevas tarifas de multas y servicios de movilidad que rigen en Bogotá en 2026

La Secretaría Distrital de Movilidad oficializó las nuevas tarifas que rigen en Bogotá, un ajuste anual que impacta directamente a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
¡Pilas! Estas son las nuevas tarifas de multas y servicios de movilidad que rigen en Bogotá en 2026
Nuevas tarifas de multas y servicios de movilidad -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad