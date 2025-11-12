En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Detalles del crimen de Nelcy Muñoz, mujer asesinada en Soacha: ¿quién es el señalado feminicida?

Detalles del crimen de Nelcy Muñoz, mujer asesinada en Soacha: ¿quién es el señalado feminicida?

El hijo de la víctima contó que encontró a su mamá malherida, con al menos 32 puñaladas. El presunto responsable tiene antecedentes por maltrato contra otra mujer.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Detalles del crimen de Nelcy Muñoz, mujer asesinada en Soacha: ¿quién es el señalado feminicida?
Nelcy Muñoz, víctima de feminicidio -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad