Detalles del crimen de Nelcy Muñoz, mujer asesinada en Soacha: ¿quién es el señalado feminicida?

El municipio de Soacha, Cundinamarca, se encuentra consternado tras reportarse un nuevo caso de feminicidio. La víctima fue identificada como Nelcy Muñoz España, de 43 años de edad, quien, al parecer, fue asesinada por su pareja sentimental en las horas de la madrugada del pasado domingo.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la vereda Panamá. De acuerdo con los informes, este es el tercer caso de feminicidio reportado en Soacha durante el presente año.

Según los relatos de los familiares, Nelcy Muñoz había conocido al presunto responsable, identificado como Milton Rodríguez, hace tan solo tres meses. En contra de este sujeto ya se emitió una orden de captura.



Milton Rodríguez, señalado por la familia de Nelcy Muñoz como asesino de la víctima - Redes sociales

"Él estaba tomando": familiar de Nelcy Muñoz

La víctima vivía sola con su hijo. El hombre, quien no convivía con ella, se encontraba visitándola. Esa noche, ambos estaban compartiendo con otras personas. Al parecer, el señalado feminicida estaba bajo los efectos del alcohol.

Una familiar de la víctima le dijo al medio *City Noticias* que "Él no convivía con ella, ya vivía sola con su hijo y él iba a la casa. Ese día estaban departiendo, pues él estaba haciendo unos cortes. Él estaba tomado y se puso muy cansón. Entonces, pues ella le dijo al hijo que se acostara".

Momentos después, el agresor atacó a la mujer en su propia casa utilizando un arma cortopunzante. El hijo de 19 años de Nelcy fue quien la encontró gravemente herida en una de las habitaciones. La familia relató que la víctima sufrió una agresión brutal y el agresor le propinó de 32 a 34 puñaladas en el cuerpo. "Nos contó (el hijo de Nelcy) que su mamá fue apuñalada, que tenía como con 32 a 34 puñaladas en el cuerpo y nos nombró a esta persona que fue Milton. Preguntó que si nosotros sabíamos quién era Milton".

Tras cometer el crimen, el presunto feminicida escapó de la vivienda esa misma madrugada y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La familia de la víctima señaló que este hombre tiene antecedentes de maltrato con su expareja sentimental, madre de su hijo. Según el medio citado, la expareja del feminicida confirmó haber sufrido varios episodios de violencia.

Para los allegados a Nelcy, la situación resulta incomprensible, pues apenas estaban conociendo al hombre, y se preguntan qué pudo haber motivado un acto de tal sevicia.



Recompensa por señalado feminicida de Nelcy Muñoz

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde del municipio de Soacha ha reaccionado ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información que permita dar con el paradero y la captura del presunto asesino.

“Desde la administración hemos aumentado la capacidad de las líneas de atención, invertido importantes recursos en programas de empoderamiento y apoyo a la mujer, y también aumentado el nivel de atención psicológica y legal en la alcaldía, hoy precisamente 6.000 mujeres corrian por las calles de Soacha en señal de resiliencia y empoderamiento, sin embargo seguimos teniendo casos como el de Nelcy Muñoz España a quien hoy su pareja apuñaló dejándola en situación crítica para posteriormente morir víctima de las graves heridas que sufrió”, manifestó el alcalde de Soacha.

Agregó el mandatario local que “La autoridad y la justicia tienen que actuar con absoluta contundencia y enviar un mensaje claro a todos los hombres: Quien levante su voz, o su mano contra la mujer se somete a que caiga sobre el todo el peso de la justicia. Hemos ofrecido 20.000.000 millones de pesos de recompensa contra el feminicida de Nelcy a quien esperamos tener pronto tras las rejas y contra el que pediremos una ejemplar condena que lo lleve ojalá a pasar sus últimos días en la cárcel. Ha llegado la hora de que la justicia envíe un mensaje más fuerte”.

