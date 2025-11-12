Novio de Baby Demoni reacciona a acusaciones en su contra: envió comunicado con su abogado

La muerte de la influencer Baby Demoni, de 24 años, ha conmocionado a Colombia desde que se supo la noticia. La mujer fue hallada sin vida en su casa y han surgido diferentes versiones sobre lo que pudo haberle sucedido, algunas de ellas involucran al novio de la mujer por una supuesta discusión que tuvieron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este 12 de noviembre, el también creador de contenido Samor One, novio de la influenciadora, se pronunció con un comunicado oficial firmado por su abogado sobre las acusaciones que han surgido en su contra tras la muerte de su pareja.



¿Qué dice el comunicado del novio de Baby Demoni?

El comunicado está firmado por Gerardo Sánchez Jiménez, abogado penalista que representa a Samor One, cuyo nombre de pila es Miguel Ángel. En el documento se expresa que se han "tergiversado las versiones de las posibles ocurrencias e implicados" en los hechos en los que Baby Demoni, cuyo nombre era María Alejandra, falleció.

"Se han hecho diversos señalamientos a mi prohijado, ‘Samor one’ de ser el responsable del trágico final de María Alejandra, ‘Baby demoni’, señalamientos hechos violando la presunción de inocencia de nuestra carta jurídico – política de 1991, al igual que el debido proceso", indicó el abogado refiriéndose a señalamientos como los que han hecho familiares y amigos de la influenciadora.



El defensor fue claro al detallar que "con los elementos probatorios y evidencia física legalmente obtenida en esta fase primigenia, la defensa técnica sostiene la tesis de que mi cliente no es responsable por los hechos que se le sindican, manteniendo incólume su presunción de inocencia".



Más allá de las acusaciones que han llegado contra el novio de la fallecida influenciadora, el abogado Gerardo Sánchez aclaró que "a la fecha, mi cliente aún no ha tenido requerimiento alguno por parte de las autoridades competentes", pero sí indicó que si ese llegará a ser el caso, "está en la disposición de colaborar de manera eficiente y eficaz con la administración de la justicia con el objetivo de esclarecer los hechos, llegar a la búsqueda y aplicación de los principios universales de la verdad y la justicia".

Publicidad

Finalmente, el profesional hizo un llamado a todos los usuarios de las diferentes redes sociales a "hacer un uso serio y responsable con todas las previsiones posibles, en especial a la no exposición de la vida, datos privados, personales o sensibles y a no hacer prejuzgamientos sin contar con elementos materiales probatorios que respalden dichas afirmaciones".



¿Qué dicen los familiares de Baby Demoni?

Uno de los señalamientos contra Samor One llegó recientemente por parte de Valentina Esquín, hermana de María Alejandra o 'Baby Demoni'. La mujer, en diálogo con el podcast Más allá del silencio detalló los motivos por los que, a su parecer, la muerte de su hermana es responsabilidad del también creador de contenido con el que sostenía una relación amorosa.

El día que Alejandra Esquín fue hallada sin vida y luego trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales, el novio de la joven, dijo su hermana, “llegó y lo único que me decía era: ‘Venga, yo tengo que hablar con usted’. Yo le dije que ‘yo no tengo que hablar nada con usted. Mi hermana está aquí por su culpa’. Él decía que ‘estaba ofuscado, estábamos peleando’. Entonces, yo le dije que ‘yo no tengo nada que hablar con usted’".

Publicidad

Después, al entierro de Baby Demoni, dijo Valentina, el novio de la influencer no fue: “Yo como hermana de Alejandra esperaba que él fuera o que nos llamara o preguntara ‘cómo están, quiero ir’. Él nunca se reportó, él nunca llamó, él nunca escribió. Nadie le iba a hacer daño”. Finalmente, para la hermana de Baby Demoni, el novio de la influencer actuó con premeditación: “Para tener todos los videos, audios y fotos, sí”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL