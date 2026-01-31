Adolescente habría sido testigo de cómo su mamá acabó con la vida de su papá en Antioquia

En las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó sobre la atención de una tragedia que se presentó en el municipio de Copacabana, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Medellín. Según las autoridades, una mujer le habría quitado la vida a su esposo de 39 años de edad en presencia de su hijo, quien es un menor de 16 años.



De acuerdo con la Policía, los hechos sucedieron en medio de una discusión entre los involucrados. El mismo menor de edad fue quien llamó a las autoridades, los uniformados hicieron presencia en la vereda donde ocurrieron los hechos y cuando fueron auxiliar a la víctima notaron que habría sido herido con arma de fuego y ya no tenía signos vitales.

Además, la institución aseguró que el hombre recibió un impacto de bala en la región cefálica. La mujer fue capturada por la Policía Nacional y entregada a las autoridades correspondientes.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que “la presunta agresora fue deja a disposición de autoridad competente. Así mismo, se logró la incautación de un arma de fuego tipo revolver, calibre 38. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica al lugar de los hechos y asumió los actos urgentes correspondientes para esclarecer este lamentable caso”.



Agregó el general que “queremos hacer un llamado a la reflexión, un llamado a toda la comunidad y a la convivencia pacífica. Los conflictos al interior del hogar deben resolverse mediante el diálogo y el respeto. La intolerancia y la violencia no solo destruyen vidas, sino que afectan de manera irreversible a las familias, especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes”.



La mujer detenida será judicializada por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

La denuncia de violencia intrafamiliar en Colombia es un procedimiento fundamental para garantizar la protección de las víctimas y activar la respuesta institucional del Estado. En primer lugar, la persona afectada, o cualquier testigo del hecho, puede acudir a diferentes entidades para solicitar ayuda inmediata. En situaciones de riesgo, las líneas 123 o 155, así como los centros de salud y las Comisarías de Familia, ofrecen atención urgente y permiten documentar lesiones o activar rutas de protección iniciales.

Posteriormente, la denuncia formal puede presentarse ante Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación o las Inspecciones de Policía. Esta puede ser verbal o escrita e incluirá la narración de los hechos, datos de identificación del agresor y, si existen, pruebas como fotografías, exámenes médicos, grabaciones o testimonios. Las denuncias pueden ser interpuestas no solo por la víctima, sino también por familiares, vecinos o cualquier persona que conozca el caso, dado que este delito puede investigarse incluso sin denuncia directa.

Una vez presentada la denuncia, la autoridad competente debe expedir medidas de protección en máximo cuatro horas, las cuales pueden incluir órdenes de alejamiento, prohibición de contacto, salida del agresor del domicilio o protección policial temporal. Estas medidas buscan salvaguardar de inmediato la integridad de la víctima sin requerir que abandone su hogar.

Durante todo el proceso, la víctima tiene derecho a recibir acompañamiento psicosocial y jurídico. Entidades como las Comisarías de Familia, el ICBF, las Casas de Justicia y organizaciones especializadas ofrecen asesoría gratuita. Además, una vez activada la ruta, la Fiscalía inicia un proceso penal que puede derivar en sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.

Denunciar violencia intrafamiliar implica buscar protección inmediata, formalizar la denuncia ante las autoridades competentes y acceder al acompañamiento institucional disponible para asegurar la seguridad y los derechos de las víctimas.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias