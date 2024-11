Devastadoras imágenes de inundaciones en barrio Santa Cruz de Medellín: hay 130 familias afectadas

Alrededor de 457 personas, que hacen parte de 130 familias, fueron afectadas por la ruptura de un tubo de agua en el barrio Santa Cruz, en la zona nororiental de Medellín, durante la tarde del pasado domingo.

Según el reporte de las autoridades, dentro de los afectados hay 45 adultos mayores, 19 personas con discapacidad y 112 animales (perros, gatos, loros, hámster).

En imágenes y videos compartidos en redes sociales se ve que el agua entró a las viviendas acabando con las pertenencias de los ciudadanos, entre electrodomésticos, sofás, motos, entre otros artículos.

También, la ruptura del tubo dejó las calles afectadas, en las que se levantó el asfalto, poniendo en peligro la seguridad de la comunidad. Una de las viviendas terminó colapsada totalmente.

"Seguimos atendiendo a las comunidades en el sector de Santa Cruz, haciendo la inspección de las viviendas, todavía hay una zona de inundación. Como lo he dicho, no hay pérdidas de vidas humanas, solo daños materiales.", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en sus redes sociales.

Inundaciones en Medellín. X: @DAGRDMedellin

El mandatario local añadió que cinco personas resultaron heridas y ya fueron atendidas en distintos centros asistenciales.

Aseguró que se hizo la "adecuación en algunas zonas y algunos hoteles" para que los más afectados pasaran la noche, además de apoyarlos con cobijas, ropa y demás elementos de primera necesidad.

"Algunas cuadras están todavía totalmente inundadas debido a que, al llegar toda esta agua y al estar tan cerca también al río, no se ha logrado reducir el nivel. (...) Aquí nos quedamos hasta darle solución a cada una de las familias", añadió Gutiérrez para los medios de comunicación.



“Fue un susto muy berraco": habitantes de Santa Cruz

De acuerdo con el diario El Colombiano, todo inició por una falla en una red matriz de acueducto de 36 pulgadas, ubicada en la carrera 52 con calle 99, entre Tricentenario y Acevedo.

La fuerza del agua no permitió que los habitante tuvieran tiempo de reaccionar.

“Eso pasó en cuestión de minutos. No dio tiempo de nada. Mi moto quedó bajo el agua, y es lo único con lo que trabajo, haciendo domicilios o en plataformas”, relató Andrés, uno de los damnificados, al medio mencionado.

María Elena Galeano, habitante del Sinaí, afirmó que “fue un susto muy berraco. Decían que el agua del río se había desbordado, y me llamaron a decirme que se estaba metiendo el agua; dos sobrinas tuvieron que sacar a mi mamá de 78 años de la casa”.

"Se me dañó la nevera, el televisor, la cama y la ropa. Eso uno lo va recuperando, pero hay gente a la que se le vino abajo la casita por completo y están muy afectados. No sé cómo vamos a hacer para dormir hoy porque muchos no tienen a dónde ir”, añadió para El Colombiano.