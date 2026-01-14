Directivos de cárcel de Neiva contra quienes dispararon no tenían escolta: uno denunció amenazas

En la mañana del martes 13 de enero, el director de la Cárcel de Media Seguridad de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, y el subdirector de la prisión, el coronel retirado Renato Solano Osorio, fueron víctimas de un ataque sicarial.

En el vehículo en el que se movilizaban, que era conducido por un dragoneante, también iba el hijo de 11 años de Rodríguez, que recibió un disparo en la cabeza y murió poco después. (Lea también: Atentado en Neiva contra directivos de cárcel: un niño de 11 años falleció tras el ataque)

El subdirector Solano fue la otra persona que salió herida en medio del atentado y se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado. Los criminales que les dispararon lograron huir y las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos para encontrar a los responsables.



¿Contra quién iba dirigido el ataque en Neiva?

Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, recalcó en Noticias Caracol “que junto con las Fuerzas Militares es la labor más peligrosa que tiene la función pública en Colombia y en este caso en Neiva pensamos nosotros que son por las decisiones administrativas, por la operatividad que se tiene ante los caciques de las cárceles, de este sistema piramidal que se maneja históricamente en todas las cárceles del mundo, donde los privados de la libertad se asocian y forman su jerarquía, porque es muy poco lo que puede hacer el Estado con el nivel de hacinamiento y con las cárceles”.



Sobre los autores intelectuales del hecho, dijo que “podemos inferir que fue por la operatividad que hubo en diciembre en el establecimiento, por el traslado de algunos privados de la libertad que llevaban el control, cualquier cosa puede herir las fibras de estos jefes de bandas criminales que no pierden su poder delincuencial dentro de los establecimientos carcelarios. Eso ellos aún lo siguen haciendo, tienen poder afuera, manejan cosas adentro y a nosotros, por mantener el control, es que se presentan este tipo de cosas tan lamentables”.



No obstante, el subdirector del Inpec, el coronel Rolando Ramírez, declaró al mismo medio que “no podemos decir que los hechos necesariamente tengan que venir de alguna acción que se haya presentado al interior del establecimiento. Pueden ser externos, iban contra el director, contra el subdirector o contra el conductor del vehículo, un dragoneante del Inpec. Es un tema que está en materia de investigación”.



¿Por qué no tenían escolta si subdirector de cárcel de Neiva había denunciado amenazas?

El subdirector del Inpec aclaró que “para que alguien tenga derecho a un esquema de protección (…) tiene que surgir primero una denuncia y un proceso de evaluación de nivel de riesgo de la persona para que se pueda determinar que es beneficiario de un esquema de protección. El simple hecho de ser director de un establecimiento de alta o de mediana seguridad no significa que se implemente”.

Sobre las amenazas que había recibido el subdirector de la cárcel de Neiva, el funcionario indicó que el hecho se remontaba al “primero de noviembre del año 2023, pone en conocimiento una situación de unas amenazas que lanza una persona cuando el subdirector va saliendo del establecimiento, lo pone en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación e inicia un proceso de revisión de condiciones de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección. Ellos hacen su proceso, su ejercicio, revisan y el resultado es personal, se lo notificaron al subdirector, pero muy seguramente no fue un nivel de riesgo extraordinario toda vez que la UNP no dispuso un esquema de protección hacia el señor subdirector”.

“Pero hay algo para tener como consideración, no hay una situación puntual que diga que el atentado era contra él, es algo que es materia de investigación”, especificó.

Ahora, tras el atentado, el coronel Ramírez informó que “la Policía de manera previa ha dispuesto un hombre de protección para cada uno de los dos funcionarios, tanto el director como el subdirector y su familia. La UNP manifestó que inicia un trámite de emergencia y que entre hoy y mañana seguramente dispondrá ya de un esquema hacia cada uno”.



¿Qué tipo de presos están en la cárcel de Neiva?

“Es una cárcel de mediana seguridad, 1.440 personas privadas de la libertad, incluyendo 100 mujeres. Son personas que no tienen altas condenas, no son líderes cabecillas de organizaciones criminales. Todo parte de la persona que realiza la captura, la disposición que realiza el juez para que se cumpla con la privación en ese establecimiento de reclusión, el Inpec hace un ejercicio de caracterización y revisión de sus antecedentes, y al no cumplir con una condición como la que acabo de manifestar de altas condenas, pertenecer o ser líderes cabecillas de estructuras criminales, pueden quedar allá. Los que sí cumplen esas condiciones se van a otros dos establecimientos donde tienen máxima seguridad”, explicó el subdirector del Inpec.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL