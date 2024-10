Disidencias en El Plateado estarían usando niños para llevar armamento y explosivos

Las Fuerzas Militares dieron a conocer videos que muestran cómo los niños están siendo utilizados para ayudar a las disidencias de las FARC y anunciaron que van tras la pista de uno de sus cabecillas.

El cabecilla fue identificado como alias 'Kevin', disidente al mando del frente Carlos Patiño, en El Plateado. Este sujeto es oriundo del departamento del Cauca y es quien también estaría detrás del reclutamiento de niños y su instrumentalización.

Las autoridades ofrecen hasta 130 millones de pesos por información que permita dar con la captura de este hombre.

Además, las tropas en terreno comenzaron una acción integral, con campañas de sensibilización con megáfonos.

“Las Fuerzas Militares, en desarrollo de la Operación Perseo, se compromete a fortalecer la presencia de los soldados y policías en este territorio”, dice el mensaje de las autoridades.

Interceptaciones a disidencias revelan cómo usan niños para la guerra

En interceptaciones realizadas al frente Carlos Patiño, se ha revelado que se han dado órdenes para utilizar a menores de edad en actividades ilícitas, cargándolos con material de guerra, explosivos y municiones. Los niños instrumentalizados estarían escondiendo armamento en sus prendas de vestir.

“Oiga, huevón, ¿qué está esperando para comenzar a mandar a los peladitos? Así sean chiquitos, los más pequeñitos para que le lleven regalitos a los chulos”, aseguró un disidente.

Además, reveló cómo estarían pagándoles a los menores: “Así sea 5.000 pesos, hermano, de a 5.000 pesos para que lleguen ahí donde están los tanques y ahí cerca de donde ellos (los soldados) están durmiendo. Eso hay que hacerlo ya. Rápido, hermano, que hay que sacar a esa gente”.

"No queremos guerra": comunidad de El Plateado

La situación es tensa y la calma parece no existir en el territorio. Los líderes sociales han elevado sus peticiones al Gobierno nacional, subrayando que la presencia militar no es suficiente.

“No queremos guerra. Si el Ejército entró que, por favor, salga del pueblo. En el pueblo no queremos guerra, no queremos más civiles heridos y no queremos estar en medio de esa guerra que, en realidad, a los únicos que les afecta es a nuestras comunidades y a nosotros”, manifestó Jenny Benavides, lideresa social.

Este fin de semana, 1.200 personas se han desplazado por consecuencia de la guerra.

“Esto fue declarado así por el Comité Territorial de Justicia Territorial de Argelia. 1.200 personas se fueron, exclusivamente ayer (13 de octubre)”, señaló Iris Marín, defensora del Pueblo.

El territorio tiene presencia del bloque Carlos Patiño, la Segunda Marquetalia, la estructura Dagoberto Ramos y el ELN.

La Operación Perseo completó tres días. En Corinto, Suárez, Miranda, Toribío, Jambaló y El Plateado se han presentado constantes combates y hostigamientos durante la ofensiva militar que busca ser permanente.

