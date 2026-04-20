Doble temblor en Colombia en las últimas horas: epicentros y magnitudes

Un temblor en Colombia durante la madrugada de este lunes y otro durante la noche del domingo fueron los que el Servicio Geológico Colombiano ha reportado en las últimas horas. El primer movimiento telúrico registrado ocurrió sobre las 8:07 de la noche y el último a las 3:46 de la mañana.



De acuerdo con la entidad, el sismo de la noche del domingo tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, fue de magnitud 3,2 y presentó una profundidad de 151 kilómetros.

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Las autoridades no reportaron daños en infraestructuras ni personas heridas tras este temblor en Colombia.

En cuanto al otro evento sísmico, ocurrido durante la madrugada de este lunes, el Servicio Geológico Colombiano indicó que ocurrió en el océano Pacífico, a 77 kilómetros del municipio de Tumaco, Nariño, fue de magnitud 2.9 y presentó una profundidad superficial de 30 kilómetros.



Las autoridades tampoco reportaron daños en infraestructuras ni víctimas.



¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante y después de un temblor, es fundamental actuar con calma y seguir una serie de recomendaciones que pueden reducir el riesgo de lesiones y pérdidas humanas. La preparación y el comportamiento adecuado marcan una diferencia significativa en situaciones de emergencia sísmica.



Durante un temblor, la prioridad debe ser proteger la vida. Si la persona se encuentra en el interior de un edificio, debe agacharse, cubrirse y sujetarse. Agacharse ayuda a evitar caídas, cubrirse protege la cabeza y el cuello —preferiblemente bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural— y sujetarse permite mantenerse estable mientras dura el movimiento. Es importante alejarse de ventanas, espejos, lámparas y objetos que puedan caer. No debe utilizarse el ascensor ni intentar salir corriendo, ya que las escaleras y las salidas pueden resultar peligrosas durante el sismo.

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Si la persona está en el exterior, debe desplazarse a un espacio abierto, lejos de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y estructuras que puedan colapsar. En caso de encontrarse conduciendo un vehículo, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o edificios, y permanecer dentro del automóvil hasta que el temblor concluya.

Después de un temblor, se debe verificar el estado físico propio y de quienes se encuentren alrededor, brindando ayuda básica a las personas lesionadas si es posible. Es importante revisar si hay daños visibles en la vivienda o el lugar donde se esté, especialmente fugas de gas, incendios incipientes o cables eléctricos expuestos. Si se detecta un olor a gas o daños estructurales serios, se debe evacuar de inmediato y avisar a las autoridades correspondientes.

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La persona debe mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar difundir rumores o información no confirmada. Es recomendable esperar réplicas, ya que estas suelen ocurrir tras un sismo principal y pueden provocar nuevos daños. En zonas costeras, tras un temblor fuerte o prolongado, se debe evacuar hacia áreas elevadas ante la posibilidad de un tsunami, incluso si este aún no ha sido confirmado.

Además, se aconseja no utilizar el teléfono móvil salvo en casos de emergencia, para no saturar las redes de comunicación. Regresar a edificios dañados solo debe hacerse cuando las autoridades lo indiquen. Finalmente, mantener un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio y botiquín facilita la respuesta en las horas posteriores al evento y contribuye a una recuperación más segura y organizada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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