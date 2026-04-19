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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 20 al 25 de abril de 2026: así funcionará

Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 20 al 25 de abril de 2026: así funcionará

Tenga presente que el pico y placa se aplica en Bucaramanga y en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Estos son los horarios.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 20 al 25 de abril de 2026 -
Foto: Getty Images y archivo Noticias Caracol

El pico y placa en Bucaramanga sigue activo durante la semana del lunes 20 al sábado 25 de abril de 2026, sin cambios frente a lo que se viene aplicando desde comienzos de abril. La medida hace parte de la rotación trimestral definida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y se aplica en la ciudad y en los municipios del área metropolitana: Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La idea es regular el número de vehículos en circulación durante el día y evitar que el tráfico se concentre en las mismas horas.

Durante esta semana, el pico y placa aplica para vehículos particulares, motocicletas y vehículos oficiales, siguiendo el esquema de dos dígitos por día. La restricción se basa en el último número de la placa sin importar el lugar de matrícula del vehículo. Los horarios se mantienen sin modificaciones para este periodo:

  • Lunes a viernes: de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche
  • Sábado: de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde

Fuera de esos rangos horarios, los vehículos pueden circular sin restricción, incluso si el número de placa coincide con el día de pico y placa. Los domingos no hay aplicación de la medida.

Así va el pico y placa del 20 al 25 de abril de 2026

Para esta semana, la rotación completa queda organizada de la siguiente forma, en una sola lista para facilitar la revisión:

  • Lunes 20 de abril: placas terminadas en 9 y 0
  • Martes 21 de abril: placas terminadas en 1 y 2
  • Miércoles 22 de abril: placas terminadas en 3 y 4
  • Jueves 23 de abril: placas terminadas en 5 y 6
  • Viernes 24 de abril: placas terminadas en 7 y 8
  • Sábado 25 de abril: placas terminadas en 1 y 2 (solo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.)

Quienes tengan esos dígitos en su placa no pueden movilizarse dentro de las ciudades del área metropolitana durante los horarios señalados para cada día. El pico y placa aplica para carros particulares, motos, vehículos oficiales, diplomáticos y aquellos con matrícula extranjera. En el caso de los taxis, la restricción es diferente y responde a una programación propia que se consulta de forma semanal con la Dirección de Tránsito. Por eso, este calendario no se usa para el servicio público individual.

Multa por no cumplir la medida del pico y placa

Circular en horario restringido expone al conductor a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $875.453 pesos en 2026, además de la inmovilización del vehículo. A esto se suman los costos de grúa y patios, que incrementan el valor final del comparendo. Los controles se realizan con agentes de tránsito y puntos de verificación en diferentes sectores del área metropolitana.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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