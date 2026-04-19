Murió Fernando Ávila, periodista y experto en ortografía que formó a generaciones de comunicadores

Fernando Ávila, reconocido especialista en ortografía y uno de los divulgadores más influyentes del buen uso del español en el país, falleció el pasado 18 de abril, dejando un amplio legado académico y pedagógico que marcó a varias generaciones de estudiantes, docentes y periodistas. Su muerte fue confirmada este domingo, 19 de abril, y ha provocado múltiples reacciones de reconocimiento en ámbitos educativos, culturales y periodísticos.



Ávila fue ampliamente valorado por su trabajo constante en la enseñanza de la lengua escrita, especialmente en todo lo relacionado con la ortografía, la puntuación y el uso preciso del lenguaje. Durante décadas se dedicó a explicar, con rigor y claridad, normas que para muchos resultaban complejas, contribuyendo a fortalecer la calidad de la escritura en contextos escolares, universitarios y profesionales.



¿Quién era Fernando Ávila?

Ávila fue columnista y defensor del lenguaje en el diario El Tiempo durante varios años, espacio desde el cual resolvió semanalmente dudas sobre ortografía, gramática y precisión léxica. Además, fue delegado en Colombia de la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), entidad a la que representó adaptando recomendaciones lingüísticas internacionales a las necesidades del periodismo colombiano y atendiendo consultas diarias de periodistas del país.

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En su trayectoria profesional también se desempeñó como jefe de redacción de la agencia Colprensa y de la revista Arco, combinando el trabajo en salas de redacción con la formación académica. Fue profesor en facultades de comunicación y periodismo de varias universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Central y la Universidad del Rosario, donde formó a generaciones de comunicadores en redacción y corrección de estilo.

Desde el punto de vista académico, Fernando Ávila era licenciado en Artes por la Universidad Nacional de Colombia (1975). Realizó una especialización en Redacción Periodística en la Universidad de Navarra, en España (1980), y otra en Creación Literaria en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid (2011).



Como autor, dejó una bibliografía clave para el estudio práctico del español. Entre sus libros más influyentes se encuentran Dónde va la coma (2001), Cómo se escribe (2003), Ortografía española (Editorial Norma) y Cómo escribir con buena ortografía, textos de consulta frecuente en redacciones, aulas universitarias y procesos editoriales. También publicó manuales especializados y participó en cursos radiales y talleres presenciales sobre lenguaje y escritura, varios de ellos difundidos por Blu Radio.



La muerte de Fernando Ávila ha sido lamentada por periodistas, académicos y exalumnos, quienes resaltan su papel como formador del lenguaje en los medios y como uno de los principales divulgadores del español correcto en Colombia. Su legado permanece en sus libros, en miles de columnas publicadas y en el criterio lingüístico de quienes aprendieron a escribir con mayor precisión gracias a su trabajo.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL