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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto se sabe de las presuntas amenazas contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y su familia

Esto se sabe de las presuntas amenazas contra Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y su familia

Las autoridades competentes activaron protocolos de seguridad y sus capacidades de inteligencia para verificar la denuncia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Alejandro Char
Las autoridades investigan para establecer el origen y magnitud de la amenaza.
Archivo y Policía Nacional

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo público este 19 de abril que bandas criminales estaban construyendo un plan para atentar contra su vida y la de su familia. La información llegó al mandatario distrital a través de la Policía Nacional, institución que alertó acerca de las intenciones de grupos delictivos para cometer este crimen.

Personajes de la esfera pública han reaccionado a la denuncia, al igual que la cúpula del Gobierno nacional, que ya anunció la activación de una hoja de ruta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en redes sociales que contactó a las cabezas del Ministerio de Defensa, Policía y su Dirección de Protección y Servicios Especiales para “activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias”.

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Ante el plan de atentar contra Char y su familia, la Policía Nacional activó inmediatamente los protocolos para fortalecer las medidas de protección y seguridad de los presuntos objetivos de grupos criminales. A su vez, se hizo la convocatoria y realización del comité de evaluación de nivel de riesgo para definir qué acciones se llevarán a cabo. Desde la institución también se anunció un despliegue de capacidades de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal para establecer desde dónde viene la amenaza y cuál sería su alcance.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la Fuerza Pública activó sus capacidades de inteligencia en articulación con MinInterior, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección. Esta acción se emprende con el objetivo de compilar información y sumar capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde Char. Finalmente, el general retirado manifestó, como parte del Gobierno nacional, su rechazo categórico a cualquier amenaza contra los líderes nacionales, regionales y locales.

Sánchez anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir cualquier atentado y capturar a los responsables. Para denuncias, el ministro indicó a la ciudadanía que se debe llamar a la línea 157 para hacer la respectiva denuncia, con la garantía de que habrá absoluta reserva.

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Paula Rozo
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