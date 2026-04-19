Joven murió electrocutado tras contacto con cable de alta tensión en el sur de Barranquilla

Gustavo Adolfo Márquez Araujo, de 26 años, murió luego de recibir una descarga eléctrica por el contacto con un cable de alta tensión suelto en el barrio La Sierrita, en el sur de Barranquilla. Esta tragedia, que generó conmoción en la ciudad, ocurrió en la tarde del sábado 18 de abril, en la intersección de la calle 55B con carrera 5A.



Joven recibió descarga eléctrica y llegó al hospital sin signos vitales

De acuerdo con los reportes de las autoridades a El Heraldo, el joven caminaba por el sector cuando entró en contacto por accidente con el cable energizado, que se encontraba desprendido de un poste de energía. Vecinos del barrio reaccionaron de inmediato al notar que Márquez Araujo quedó tendido en el suelo y lo auxiliaron para trasladarlo en una motocicleta hasta la Clínica San Ignacio, donde el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales.

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Al parecer, la víctima era residente del sector y, según líderes comunitarios, se encontraba cumpliendo funciones laborales relacionadas con el programa de reparcheo de la Alcaldía de Barranquilla, que se ejecuta actualmente en esa zona del suroccidente de la ciudad. Personas cercanas señalaron que el joven se movilizaba con su uniforme de trabajo cuando ocurrió el accidente.

Martha Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Sierrita, aseguró en Caracol Radio que vecinos hicieron llamadas y alertas previas sin que se produjera una atención oportuna por parte de la empresa de energía. "Habían hecho llamadas a la empresa, Hay reportes. La guaya estaba en el suelo y con corriente, pero no hubo atención oportuna. El joven se crio en el sector y llegó a trabajar, estaba en la obra con su uniforme. No se dio cuenta del cable y este lo alcanzó por la espalda. Eso fue cuestión de segundos", relató Barrios al medio citado.



La comunidad también denunció que en los últimos días se habían presentado bajones de energía y fluctuaciones constantes del servicio eléctrico, lo que habría generado preocupación por el estado de las redes y postes, especialmente en medio de obras que se desarrollan en el sector. Algunos residentes indicaron que, incluso después de ocurrida la tragedia, el cable seguía representando peligro durante varias horas.



Air-e Intervenida habló sobre tragedia donde murió Gustavo Adolfo Márquez

Tras conocerse el caso, la empresa Air‑e Intervenida, encargada del suministro de energía en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. La compañía informó que desplegó personal técnico especializado para inspeccionar la zona y establecer si existieron fallas en la infraestructura eléctrica o factores externos que derivaron en el desprendimiento del cable.



"Frente a los hechos, la empresa con el apoyo de técnicos especializados trata de establecer con certeza lo ocurrido y entregar la información respectiva a las autoridades competentes", dice el comunicado.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL