Dos hombres fueron capturados por robar a una pareja y agredir sexualmente a una de las víctimas

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que dos hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en el marco de una investigación por robo y agresión sexual. Ambos hombres habrían robado a una pareja y agredido sexualmente a una mujer de 26 años, además de causarles heridas con arma cortopunzante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Luego de valorar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los ciudadanos venezolanos Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado", se lee en un comunicado de la entidad.

Lea: Pistas del crimen contra el veterinario Niber Avendaño: gobernación de Antioquia ofrece recompensa



¿De qué acusan a los dos capturados?

Maldonado Quiñónez y Romero Maldonado serían responsables de los delitos de secuestro simple, acto sexual violento, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. "Los hechos investigados ocurrieron en una cabaña de alquiler ubicada en zona rural de Guatapé, departamento de Antioquia, el 1 de junio de este año", reveló la Fiscalía.



Al parecer, los dos hombres "irrumpieron violentamente en el inmueble y luego de retener y amenazar con armas blancas y de fuego a una pareja que se hallaba en el lugar, los despojaron de sus pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos. Se evidenció además que los procesados habrían agredido sexualmente y por la fuerza a la mujer de 26 años, quien resultó lesionada con arma blanca en varias partes del cuerpo".

Publicidad

Servidores de la Fiscalía, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo del Ejército Nacional, lograron al captura de los dos hombres. Durante las audiencias concentradas no se allanaron a los cargos imputados por un fiscal de la Seccional Antioquia.



Presunto violador en serie en Antioquia usaba fachada de mototaxista para atacar a mujeres

En plena vía pública de Antioquia fue capturado un sujeto de 45 años que, usando la fachada de mototaxista, abuso de varias mujeres en el departamento, revelaron las autoridades. “Las mujeres no están solas”, afirmaron desde Barbosa, municipio en el que fue interceptado el presunto violador en serie y a quien pusieron tras las rejas, mientras se adelanta el proceso en su contra.

En el operativo, que “permitió rastrear, cercar y capturar al agresor en tiempo récord”, participaron las alcaldías de Barbosa y Santo Domingo, así como la Policía Nacional, la SIJIN, el SIPOL y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indicaron que el supuesto mototaxista de 45 años fue señalado a través de redes sociales de cometer abusos sexuales de forma sistemática en varios municipios del norte del Valle de Aburrá, incluyendo Barbosa, Yolombó, Cisneros y zonas aledañas.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL