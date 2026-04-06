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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos menores fueron hallados sin vida en una nevera en Vista Hermosa, Meta: esto se sabe

Dos menores fueron hallados sin vida en una nevera en Vista Hermosa, Meta: esto se sabe

De acuerdo con información preliminar, sus padres habrían salido a comprar algo minutos antes, dejando a los menores solos. La alcaldía de Vista Hermosa lamentó la tragedia.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Escena del crimen.
Imagen de referencia.
Archivo

El municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, se encuentra de luto por el fallecimiento de dos menores de edad, de 5 y 8 años, quienes fueron encontrados sin vida dentro de una nevera, al parecer, en la vivienda donde residían. De acuerdo con la información preliminar compartida por las autoridades, sus padres habrían salido a comprar algo minutos antes y los habrían dejado solos. Al regresar a la vivienda, no hallaron a los niños.

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Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril en horas de la noche. La alcaldía de Vista Hermosa indicó que los padres "iniciaron su búsqueda" dentro de la residencia. Luego de un rato, según relataron, encontraron a los menores "al interior de un refrigerador sin signos vitales". Los dos niños fueron trasladados de inmediato al hospital municipal, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación, confirmando lamentablemente su fallecimiento.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Este trágico hecho nos obliga a reflexionar como sociedad y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber; los niños no dimensionan los riesgos y dependen del cuidado de los adultos", añadió la alcaldía del municipio en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Por el momento se desconoce cómo los niños, identificados como Darien y Saori Guevara Tiller, entraron al refrigerador. Sin embargo, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar lo que sucedió con los menores, mientras que sus familiares y los habitantes del municipio lamentan la tragedia.

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Las autoridades de Vista Hermosa, además, hicieron un llamado a los padres de familia para que, de manera permanente, vigilen a los menores de edad: "Un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso hacemos un llamado firme a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de supervisión y protección. Hoy no basta con lamentar, hoy debemos actuar para que esto no vuelva a ocurrir".

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
lmercado@caracoltv.com.co

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