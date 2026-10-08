Dos ondas tropicales están bajo vigilancia del Ideam: ¿cómo afectarán las lluvias en Colombia?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó este jueves que el comportamiento de las lluvias en Colombia estará influido por dos ondas tropicales que avanzan hacia el occidente y que favorecen a las precipitaciones registradas en diferentes zonas del territorio nacional. Se trata de la onda tropical número 55, la cual "genera vientos moderados" y ya provocó lluvias el pasado miércoles sobre la región Caribe y la Andina.

A esta condición se suma la presencia de una segunda onda tropical, identificada como la número 56, que también se desplaza hacia el occidente, aunque por ahora no se espera que tenga incidencia en las condiciones hidrometeorológicas del país durante las próximas 72 horas. El pronóstico de la entidad señala que las precipitaciones se concentrarían principalmente en la región Pacífica, el Caribe, sectores del centro y norte de la región Andina, el piedemonte llanero y el occidente de la Amazonía.



¿Qué está pasando con las dos ondas tropicales que vigila el Ideam?

La onda tropical número 55 es actualmente la que tiene incidencia sobre el comportamiento del tiempo en Colombia. Según el Ideam, el sistema se desplaza hacia el occidente a una velocidad de entre 10 y 15 nudos y se encuentra cerca de los 71 grados de longitud oeste. El sistema presenta actividad convectiva entre los 14 y 17 grados de latitud norte y entre los 65 y 69 grados de longitud oeste. Además, está generando vientos moderados a localmente frescos sobre el nororiente del mar Caribe y aguas cercanas al sur de Puerto Rico.

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Su paso ya tuvo efectos sobre el territorio colombiano. Durante el 7 de octubre, la onda tropical 55 favoreció las lluvias en amplios sectores del norte del país, especialmente en el sur y en zonas del nororiente de la región Caribe, así como en sectores del norte de la región Andina. Para este jueves, su presencia hace parte de las condiciones que se tienen en cuenta para el pronóstico de lluvias en varias regiones.



La onda tropical número 56, por su parte, se encuentra mucho más al este. El Ideam informó que avanza hacia el occidente a una velocidad cercana a los 10 nudos y está ubicada alrededor de los 21 grados de longitud oeste, extendiéndose entre los 5 y los 20 grados de latitud norte. Aunque presenta "convección moderada dispersa", el instituto meteorológico no prevé que "tenga influencia en las condiciones hidrometeorológicas del país en las próximas 72 horas".



Ideam mantiene alertas por crecientes y deslizamientos

El panorama de lluvias también está relacionado con las alertas vigentes en distintas zonas del país. El Ideam reportó 496 municipios con algún nivel de alerta por deslizamientos. Chocó y Antioquia concentran parte de las alertas rojas, mientras que también se mantienen alertas naranjas y amarillas en diferentes municipios de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y otros departamentos.



En cuanto a las condiciones hidrológicas, 224 subzonas hidrográficas presentan algún nivel de alerta por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones. El área hidrográfica Magdalena-Cauca concentra la mayor cantidad de alertas naranjas, con 45 subzonas, seguida por Caribe, con 33; Pacífico, con 24; Orinoco, con 12, y Amazonas, con tres. Además, dos subzonas hidrográficas del área Magdalena-Cauca tienen alerta roja por inundaciones y crecientes súbitas.

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Ante los cambios en las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales como el Ideam, las autoridades locales, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo. En Bogotá, la Alcaldía cuenta con un sistema de alerta que permite monitorear en tiempo real las condiciones de riesgo en las diferentes localidades y sus alrededores este puede encontrarlo a través de este enlace https://www.sab .gov.co/

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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