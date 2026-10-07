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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Qué está pasando con el clima en Colombia? El Ideam explica las fuertes lluvias

¿Qué está pasando con el clima en Colombia? El Ideam explica las fuertes lluvias

Colombia atraviesa su segunda temporada de lluvias del año. Esto explicó el Ideam sobre lo que viene.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Clima en Colombia
¿Por qué llueve tanto en Colombia? Ideam responde
Ideam

Las fuertes lluvias que se han registrado en gran parte del país durante estos días han generado dudas sobre el comportamiento del clima y su relación con el fenómeno de El Niño. Ante estas preguntas, el Ideam aclaró que este fenómeno no ha terminado y que su mayor intensidad se espera para diciembre de este año.

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Además, Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que tendrá mayor presencia durante octubre y noviembre de 2026. “Trae lluvias con algunas intensidades en diferentes sectores entre octubre y noviembre”, explicó la subdirectora del Ideam, teniente Carolina Rueda.

¿Por qué se presentan las fuertes lluvias?

De acuerdo con un informe del Ideam, la predicción climática hace referencia al comportamiento acumulado y promedio de las precipitaciones durante un periodo determinado. Por eso, pueden presentarse eventos puntuales de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y otros fenómenos meteorológicos.

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Durante esta segunda temporada de lluvias aumenta la posibilidad de eventos como lluvias intensas, crecientes súbitas, inundaciones, movimientos en masa, descargas eléctricas y vendavales, dependiendo de las condiciones de cada territorio.

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¿Cuáles son los efectos del fenómeno de El Niño?

“El fenómeno de El Niño no se ha ido y es de larga duración”, explicó la directora del Ideam. Sin embargo, la entidad aclaró que la presencia de este fenómeno no significa que deje de llover. El comportamiento actual también está relacionado con la segunda temporada de lluvias del año y con el tránsito de ondas tropicales, que pueden favorecer la ocurrencia de precipitaciones y tormentas en distintas zonas del país.

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Aunque en octubre y noviembre aumenta la probabilidad de lluvias como parte del ciclo estacional, se espera que las cantidades acumuladas de precipitación sean menores a las habituales para esta época en buena parte del territorio nacional, según el Ideam.

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Manténgase informado sobre el clima

Ante los cambios en las condiciones climáticas, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales como el Ideam, las autoridades locales, las alcaldías y los organismos de gestión del riesgo.

En Bogotá, la Alcaldía cuenta con un sistema de alerta que permite monitorear en tiempo real las condiciones de riesgo en las diferentes localidades y sus alrededores este puede encontrarlo a través de este enlace https://www.sab.gov.co/

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Por su parte, el Ideam mantiene sus reportes y seguimiento de las condiciones meteorológicas en las diferentes regiones del país a través de sus canales oficiales y su cuenta en X, @IDEAMColombia.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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