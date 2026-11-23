Entre 2020 y 2021, se tejió una red de tráfico de niños en Norte de Santander en la que se involucró hasta un registrador —que ya está fuera de sus funciones—, quien generó las certificaciones correspondientes para dar la apariencia de legalidad. Seis años después de todo un proceso que se emprendió por esta serie de crímenes, un juez finalmente condenó a cuatro personas. La Fiscalía General reveló el actuar de esta red que entregó a dos bebés a desconocidos tras completar una transacción con la madre biológica de los menores. Uno de ellos fue sacado del país.



Así ocurrió con un bebé que nació en la ciudad de Cúcuta y salió del país a las dos semanas, registrado como el hijo de dos personas que en realidad no eran sus padres y con documentos falsificados que facilitaron el traslado con la fachada de tener todo en orden. El bebé pasó por las manos de la red porque, presuntamente, esta ofrecía dinero a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, muchas de ellas venezolanas, a cambio de sus bebés, que más tarde terminarían en Ecuador.

Los principales articuladores de la red fueron identificados como Hernando Gómez Becerra, encargado de coordinar la búsqueda de mujeres gestantes y madres de recién nacidos, principalmente venezolanas; y Valeria Alejandra Pérez Herrera, encargada de dar el dinero y concretar la salida de los niños de Colombia.

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Así operaba la red de tráfico de niños en Norte de Santander

Entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación hay dos casos que muestran cómo actuaban las personas involucradas. Uno ocurrió en febrero de 2020. Para ese entonces, Fredy Alberto Ramírez Rodríguez era el registrador municipal de Silos (Norte de Santander) y desde ese cargo expidió un registro civil que ponía a Gómez y a Pérez como los padres de un niño nacido en el Hospital Erasmo Meoz. El documento sirvió para obtener el pasaporte del niño, que fue sacado del país el 10 de marzo.



Otro caso data del 29 de marzo de 2021, cuando una mujer dio a luz a un hijo y estuvo alojada durante un mes en la residencia donde se concentraba la organización. Allí hizo entrega del bebé que salió de sus entrañas a cambio de dinero.



La organización fue condenada por un juez: estas serán las penas

Un juez especializado de Cúcuta condenó a las cuatro personas ya mencionadas por los siguientes delitos:



Valeria Alejandra Pérez Herrera fue condenada a 50 años por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado.

fue condenada a 50 años por los delitos de tráfico de niñas, niños y adolescentes, y concierto para delinquir agravado. Hernando Gómez Becerra , a 48 años y 2 meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes.

, a 48 años y 2 meses de prisión por tráfico de niñas, niños y adolescentes. La madre que dio a luz a su hijo y vivió un mes en una residencia de la red en 2021 fue condenada a 40 años.

El exregistrador fue condenado a 40 años.

María Paula Rodríguez Rozo

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