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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Dos temblores sacuden al centro de Colombia este 5 de mayo: magnitud, epicentro y profundidad

Dos temblores sacuden al centro de Colombia este 5 de mayo: magnitud, epicentro y profundidad

Los movimientos telúricos fueron confirmados por el Servicio Geológico Colombiano en sus boletines.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 5 de may, 2026
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Temblor hoy 7 de abril de 2026: sismo de magnitud 3.6 en Los Santos, Santander
Temblor hoy
Getty Images

Dos sismos se registraron en la madrugada y la mañana de este martes 5 de mayo de 2026 en el departamento de Cundinamarca, de acuerdo con los boletines divulgados por el Servicio Geológico Colombiano.

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El primer movimiento telúrico ocurrió a las 4:08 a. m. (hora local) y tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno. Según el reporte oficial, el sismo se localizó específicamente a 3 kilómetros de El Japón, con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

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Horas más tarde, a las 8:46 a. m., se registró un segundo sismo en el municipio de Fúquene. Este evento tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 141 kilómetros, siendo localizado a 3 kilómetros del centro poblado Capellanía, según el SGC.

El informe detalló que, debido a sus características, ambos sismos son considerados de baja intensidad. En el caso del primero, al tratarse de un evento superficial, pudo ser percibido levemente por personas cercanas al epicentro. El segundo, aunque de mayor profundidad, también hace parte de la actividad sísmica habitual del país.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Ante este tipo de eventos, es clave saber cómo actuar:

Durante un sismo

  • Mantenga la calma y ubíquese en un lugar seguro.
  • Protéjase bajo una mesa o junto a una estructura firme.
  • Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Si está en la calle, manténgase lejos de postes y fachadas.

Después del sismo

  • Verifique su estado y el de quienes lo rodean.
  • Revise posibles daños en la vivienda.
  • Evite usar ascensores.
  • Manténgase informado a través del Servicio Geológico Colombiano.

María Paula Rodríguez Rozo
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