Trabajadora de hotel en Medellín fue agredida por huésped tras negarse a entrar a su habitación

Hay indignación en Medellín por un reciente caso de una brutal agresión a una trabajadora de hotel, ocurrido este 4 de mayo, cuando un huésped agredió brutalmente a una empleada del hotel Plaza Mayor 44 en horas de la noche. La denuncia fue conocida por un video publicado en redes sociales que muestra el momento exacto del ataque.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la denuncia, este hombre de nacionalidad colombiana le había dicho a la mujer, de 23 años de edad, que entrara a su habitación para —presuntamente— tener relaciones. Pero la trabajadora dio su negativa. Momentos después, la ciudadana estaba en la recepción del hotel cuando este huésped llegó al lugar completamente desnudo, y solo con una toalla sobre su cintura, para agredirla.

Las cámaras de seguridad muestran que este sujeto golpea a la funcionaria, en estado de indefensión, del establecimiento en reiteradas ocasiones hasta que la mujer cae al suelo, pero el hombre no se detiene. La víctima logra escapar del señalado agresor, quien le lanzó un objeto contundente hacia su cabeza.



El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre el hecho y aclaró que el señalado es de nacionalidad colombiana, ya que algunos habían especulado que el sujeto era extranjero. El mandatario lo calificó como “desadaptado” y detalló que el hombre fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá por el delito de lesiones personales. El ahora capturado está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales. Noticias Caracol conoció que este ciudadano está en un hospital, ya que se habría autolesionado.



#Video ¡Brutal caso de agresión en #Medellín! Una mujer trabajadora de un hotel que se negó a tener relaciones sexuales con un hombre fue agredida y golpeada en diferentes ocasiones. El sujeto fue capturado y se encuentra hospitalizado. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/MRMftDyeco — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 5, 2026

Publicidad

Por su parte, la víctima de este brutal ataque fue atendida por Medicina Legal e interpuso una denuncia que tomaron las autoridades competentes. La mujer ahora se recupera en otro centro asistencial por el daño causado en esta agresión. El alcalde Gutiérrez manifestó “cero tolerancia frente a la violencia contra la mujer”.

Las inadmisiones de viajeros en Colombia han aumentado en 2025 y lo corrido de 2026 en el territorio de Medellín y Antioquia. La mayoría de casos ocurridos en el país se concentran en el aeropuerto de Rionegro. Antioquia cerró el año pasado con 80 inadmitidos y ya registra más de 40 casos en el presente año. La mayoría de detenidos son ciudadanos estadounidenses.

Publicidad

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co