Organizador de evento de Monster Truck en Popayán rompe el silencio tras accidente: "No están solos"

Los organizadores del evento de Monster Truck en Popayán, capital del departamento del Cauca, se pronunciaron por medio de un comunicado sobre el grave accidente presentado el pasado domingo, en el cual fallecieron tres personas y alrededor de 50 quedaron heridas, luego de que la conductora de una camioneta perdiera el control del vehículo y arrollara a varios de los presentes en el público.

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El evento se llevó a cabo en el sector de Boulevard Rose, donde la conductora, llamada Sonia Segura, se presentó en la exhibición de su Monster Truck conocida como 'Dragona'. En videos de redes sociales quedó registrado cómo el vehículo tomó gran velocidad, se salió de la pista y se aproximó hasta la audiencia. En otros clips, se ve cómo llegaron al sitio varias ambulancias, así como policías y bomberos, para brindar atención inmediata.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, le envió un mensaje a las víctimas: "A sus familias y seres queridos todo mi respeto, mi solidaridad, nuestro acompañamiento permanente en esta difícil situación. Lo que se vive hoy en la ciudad es un momento difícil también en los escenarios de urgencias, gente luchando por su recuperación y un equipo médico que está preparado para atender todo este evento trágico".



Esto dijeron los organizadores del evento de la Monster Truck en Popayán

En la noche de este lunes los organizadores del evento se pronunciaron por medio de un comunicado: "Monster Truck Popayán expresa su más profundo dolor y solidaridad ante el lamentable accidente ocurrido el domingo 3 de mayo de 2026 durante la presentación del evento. Acompañamos con respeto y sincero pesar a las familias de las personas fallecidas y a todos los afectados. Nos unimos a su dolor en este momento tan difícil y extendemos nuestras más sentidas condolencias. Ninguna palabra es suficiente ante una pérdida tan grande, pero queremos que sepan que no están solos".



En el documento añadieron que, desde el primer momento, han estado "atentos a la situación" y reiteraron su "compromiso absoluto" con la transparencia. "Estamos colaborando de manera activa y permanente con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y contribuir a que se determinen con claridad las causas de este hecho.Nuestra prioridad hoy es acompañar a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad afectada, actuando con responsabilidad, respeto y sensibilidad frente a esta tragedia".



Finalmente, "agradecieron la comprensión y el respeto en este momento de duelo", y aclararon que "este evento es una iniciativa privada. El municipio no participó en su financiación ni percibió utilidades".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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