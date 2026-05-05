Clínica Medical suspende algunos servicios en Bogotá por dificultades financieras

La Clínica Medica anunció por medio de un comunicado que, debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, ha tenido que suspender a partir de este martes 5 de mayo la prestación de sus servicios en algunas sedes en Bogotá. "Somos conscientes del impacto que estas medidas pueden generar y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación oportuna y transparente", añadió la entidad.
En este sentido, se suspenderá el servicio en las siguientes sedes:
- Sede Santa Juliana
- Sede Norte
- Sede Américas
- Sede Toberin
Asimismo, en la Sede Kennedy se realizará el cierre de los siguientes servicios:
- Unidad de Cuidado Intensivo Adulto
- Unidad de Cuidado Intermedio Adulto
- Hemodinamia
- Diálisis
"En relación con el Talento Humano, la misma área estará realizando el análisis correspondiente y se comunicará de manera individual las decisiones que resulten aplicables, en el marco de la normatividad vigente y los lineamientos institucionales", añadió.
Este anuncio se suma al anuncio de la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá sobre el cierre de su sede en la calle 116 con carrera 15. Por medio de un comunicado firmado por Hernán Fernández Ankudowicz, gerente general de la sede en la capital, se informó que la IPS "atraviesa una situación financiera compleja, originada principalmente por la falta de pagos oportunos correspondientes a los servicios prestados".
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