Mina de Sutatausa tenía fallas advertidas antes de la explosión que dejó 9 muertos: "Emanaciones"

Una explosión en la mina La Ciscuda, ubicada en zona rural del municipio de Sutatausa (Cundinamarca), desembocó en una tragedia que cobró la vida de casi una decena de trabajadores. 15 mineros quedaron atrapados en el socavón, pero solo seis de ellos lograron salir con vida después de arduas labores emprendidas por organismos de emergencia en el lugar. Nueve no pudieron contar la misma historia que sus compañeros sobrevivientes. Un mes antes del suceso, el predio fue visitado por la Agencia Nacional de Minería. La entidad detectó fallas durante la inspección.

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La explosión sacudió a la mina y sus alrededores a las 3:30 p. m. del lunes 4 de mayo, cuando la faena reinaba varios metros bajo tierra. Los organismos de socorro, autoridades y personal de salvamento minero llegaron con rapidez. Poco a poco, se iban conociendo más noticias: adentro había 15 mineros, seis salieron por sus propios medios.

Los familiares del resto de las víctimas se quedaron hasta altas horas de la noche, entre miedo, impotencia y expectativa, para saber si sus seres queridos saldrían con vida. “Mire todo el tiempo que llevamos acá”, gritó con aparente indignación un allegado que estaba desde las 5 de la tarde esperando respuestas.



Los sobrevivientes fueron enviados al Hospital Regional de Ubaté. Uno de los seis fue trasladado hasta Bogotá para ser atendido en la Fundación Santa Fe, ya que reviste mayor gravedad que sus compañeros.



Las fallas que detectó la ANM en la mina de Sutatausa

Por el momento, las autoridades investigan si la explosión en el socavón fue causada por la acumulación de gases. Sin embargo, salió a la luz un documento que reflejaría que hubo circunstancias que fueron advertidas antes de la tragedia.



El pasado 9 de abril, la Agencia Nacional de Minería visitó los predios para llevar a cabo una inspección técnica. Como resultado, la comisión de la entidad emitió una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de los trabajadores que iban —día a día— para ganarse el sustento. Las instrucciones dadas en el documento sn descritas como aquellas que "se aplican cuando se detecten fallas que puedan generar riesgos para las personas, bienes o el recurso, en labores de minería". Entre las observaciones, la agencia hizo recomendaciones:

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Instalar barreras de inertización en puntos críticos por la presencia de polvo de carbón

en puntos críticos por la presencia de polvo de carbón Realizar una serie de mantenimientos a distintos elementos y puntos de seguridad

a distintos elementos y puntos de seguridad Actualizar extintores, ya que algunos estaban vencidos

Sin embargo, lo más llamativo del documento fue la instrucción de realizar una hermetización de zonas mineras abandonadas, “en algunas se evidencia emanaciones de gases como el metano que pueden llegar a generar bolsas de gas con altas concentraciones”.

La agencia otorga un plazo de 30 días exactos para acatar las recomendaciones que fueron catalogadas como “medidas preventivas” sobre el papel. Es decir, son "sugerencias" que no son de "obligatorio cumplimiento ni tienen fecha de vencimiento", sino plazo. Después de la tragedia, la Agencia Nacional de Minería ha sido enfática en el uso de estas palabras. Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento y Control de la entidad, subrayó que la medición de gases realizada a inicios de abril estaba bajo los límites permitidos.

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Las cuestiones por establecer ahora son si la explosión ocurrió por acumulación de gases dentro del socavón y si, de haber acatado las recomendaciones de la agencia minera, se habría podido evitar este hecho que hoy enluta a nueve familias de la región. Las autoridades en la materia iniciaron una investigación para establecer las causas del hecho. Los encargados tienen 30 días para presentar conclusiones, adelantó Soto.

Paula Rozo

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