Estas son las identidades de las nueve víctimas que murieron en la mina de Sutatausa, Cundinamarca

La tragedia en una mina de Sutatausa (Cundinamarca) ha generado conmoción en el departamento después de conocerse que nueve trabajadores fueron encontrados sin vida dentro del socavón tras una explosión. En medio de las investigaciones y preguntas sobre qué pudo causarla, hay nueve familias que lloran la muerte de sus seres queridos; personas que iban a buscar una fuente de sustento diario varios metros bajo tierra.
La detonación fue escuchada en medio de la faena en la mina La Ciscuda a las 3:30 de la tarde de este lunes. Con el paso de los minutos llegaron organismos de socorro, personal de salvamento minero y autoridades. Luego arribaron los familiares de los 15 mineros que estaban dentro de la mina en el momento de los hechos. Con ellos, traían la pesada carga del miedo y la incertidumbre.
Seis trabajadores lograron salir por sus propios medios del socavón y fueron remitidos al Hospital Regional de Ubaté para recibir atención médica. Este martes se conoció que uno de los sobrevivientes tuvo que ser trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, ya que presenta una condición más grave que sus compañeros.
La Alcaldía de Sutatausa expresó profunda tristeza y solidaridad con los otros nueve mineros que no lograron salir con vida. Asimismo, reveló los nombres de las víctimas mortales de este grave hecho que afectó a la mina, perteneciente a la empresa P3 Carbonera Los Pinos. Ellos eran:
- Crisanto Balanta Sandobal
- Osvaldo Barrera Mojica
- Fredy Albeiro Bucuru Acosta
- Blas María Chitiva Choachi
- José Hernando Mojica Martínez
- Carlos Edilson Prada Fuentes
- Wilmer Yesid Prada Rincón
- Eduar Ferney Trochez Guejia
- Rodolfo Romero
El pasado 9 de abril, la Agencia Nacional de Minería visitó los predios para llevar a cabo una inspección técnica. Como resultado, la comisión de la entidad emitió una serie de recomendaciones para mejorar la seguridad de los trabajadores que iban —día a día— para ganarse el sustento. Las instrucciones dadas en el documento son descritas como aquellas que "se aplican cuando se detecten fallas que puedan generar riesgos para las personas, bienes o el recurso, en labores de minería".
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La entidad aconsejó hermetizar las zonas mineras abandonadas porque evidenciaron emanaciones de gases, como gas metano, que puede generar bolsas de gas con altas concentraciones.
La mina tenía un plazo de 30 días para seguir las recomendaciones que fueron catalogadas en el documento como “medidas preventivas”. Jimmy Soto, vicepresidente de Seguimiento y Control de la entidad, subrayó que la medición de gases realizada a inicios de abril estaba bajo los límites permitidos.
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Paula Rozo
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