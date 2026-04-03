Dos temblores se registran en la mañana de este Viernes Santo en Colombia: epicentro y magnitud

Durante la mañana de este Viernes Santo, 3 de abril de 2026, dos movimientos sísmicos se registraron en distintas regiones del país, de acuerdo con reportes del Servicio Geológico Colombiano. Los eventos fueron percibidos en zonas de Santander y Valle del Cauca, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primer sismo ocurrió en jurisdicción del municipio de El Carmen, en el departamento de Santander, a la 1:09 de la madrugada, hora local. Según el informe oficial, el movimiento tuvo una magnitud de 3.0 y una profundidad de 117 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio.

El Servicio Geológico Colombiano detalló que el evento se localizó en las coordenadas 6,56 grados de latitud y -73,48 grados de longitud. Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Plan de Álvarez, ubicado a 13 kilómetros; El Carmen de Chucurí, a 16 kilómetros; y San Juan Bosco de La Verde, también a 16 kilómetros.



Horas más tarde, a las 7:18 de la mañana, se registró un segundo temblor en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Este evento tuvo una magnitud de 2.2 y una profundidad de 34 kilómetros, considerada menor en comparación con el primero.



De acuerdo con el reporte, el sismo en Buenaventura se localizó en las coordenadas 3,69 grados de latitud y -77,02 grados de longitud. Las poblaciones más cercanas al epicentro fueron San Francisco Javier, a 3 kilómetros; El Llano, a 5 kilómetros; y Guadualito, a 7 kilómetros.

Publicidad

Aunque se trató de movimientos de baja magnitud, el registro de estos sismos coincide con una jornada de alta sensibilidad en el país debido a la conmemoración religiosa del Viernes Santo, cuando muchas personas se encuentran en actividades religiosas o de descanso.



Otros temblores en Colombia

Además de los dos eventos principales registrados durante la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó otros movimientos sísmicos en diferentes regiones del país durante la misma jornada.

A las 6:44 de la mañana se presentó un sismo de magnitud 2.4 en el municipio de Uribe, Meta, con una profundidad superficial.

en el municipio de Uribe, Meta, con una profundidad superficial. De igual manera, a las 3:30 de la madrugada se registró un movimiento de magnitud 2.0 en Chaparral, Tolima, también de carácter superficial.

también de carácter superficial. En el departamento del Meta, específicamente en Lejanía s, se reportó otro sismo a las 3:01 de la madrugada con magnitud 2.3 y profundidad superficial.

s, se reportó otro sismo a las 3:01 de la madrugada con magnitud 2.3 y profundidad superficial. Asimismo, en Lenguazaque, Cundinamarca, se registró un movimiento de magnitud 2.1 a las 00:51 de la madrugada.

Estos eventos hacen parte de la actividad sísmica cotidiana del territorio colombiano, que por su ubicación geográfica se encuentra en una zona de interacción de placas tectónicas, lo que genera movimientos frecuentes de baja y moderada magnitud.

Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitados sus canales para que la ciudadanía reporte si percibe algún sismo, lo que permite complementar la información técnica con la experiencia de la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de estos movimientos. Sin embargo, se mantiene el monitoreo constante ante cualquier eventualidad.



¿Por qué tiembla con frecuencia en Colombia?

Colombia tiembla con frecuencia por su ubicación geológica: está en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, lo que genera actividad sísmica constante.

El país se encuentra en el límite de varias placas importantes: la Placa de Nazca, la Placa Suramericana y la Placa del Caribe. La más activa es la de Nazca, que se está hundiendo debajo de la Placa Suramericana, un proceso conocido como subducción. Este movimiento libera energía acumulada en forma de sismos.

Colombia hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra gran parte de los terremotos y volcanes del mundo debido a la interacción de placas tectónicas.

Publicidad

El territorio colombiano tiene múltiples fallas geológicas activas, especialmente en la región andina. Estas fracturas en la corteza terrestre también generan temblores cuando liberan energía.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en el país se registran numerosos sismos cada mes, la mayoría de baja magnitud. Muchos no son percibidos por la población porque ocurren a gran profundidad o tienen poca intensidad.

Publicidad

La ocurrencia frecuente de temblores no significa necesariamente que vaya a presentarse un sismo fuerte, pero sí confirma que Colombia es un país sísmicamente activo. Por eso, las autoridades recomiendan mantener medidas de prevención y estar atentos a la información oficial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co