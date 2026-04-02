Cuatro temblores en Colombia este Jueves Santo: epicentros en Cundinamarca, Antioquia y Santander

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha emitido una serie de boletines actualizados detallando la actividad sísmica registrada en el territorio nacional durante la jornada de hoy. Los reportes confirman cuatro eventos significativos localizados en los departamentos de Cundinamarca, Santander y Antioquia, con magnitudes que oscilaron entre 2.7 y 4.0.



El primer reporte del día se originó en el departamento de Cundinamarca. A las 05:43 hora local, se registró un sismo con una magnitud de 3.8. El epicentro se localizó en el municipio de Cucunubá, específicamente a 4 km de Hato Grande (Suesca). De acuerdo con el análisis técnico, el evento tuvo una profundidad de 150 km, situándose en las coordenadas latitud 5.25 y longitud -73.72.

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Posteriormente, la actividad se trasladó al departamento de Santander, una zona de recurrente movimiento telúrico. A las 07:35 hora local, se detectó un temblor con una magnitud de 3.1. El epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, a una profundidad de 145 km. Las coordenadas registradas para este evento fueron latitud 6.81 y longitud -73.16.

En la tarde, el SGC reportó un nuevo incremento en la intensidad dentro de la misma región. A las 15:07 hora local, se registró un segundo sismo en Los Santos, Santander, alcanzando una magnitud de 4.0. Este evento presentó una profundidad de 153 km y se localizó en las coordenadas latitud 6.81 y longitud -73.12.



Finalmente, a las 15:57 hora local, se reportó actividad en el departamento de Antioquia. El sismo tuvo una magnitud de 2.7 con epicentro en el municipio de Ituango, específicamente a 12 km de Chimiadó Llano Grande (Dabeiba). A diferencia de los eventos anteriores, este sismo fue catalogado como superficial, con una profundidad menor a 30 km. Sus coordenadas fueron latitud 7.19 y longitud -76.23.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos no es inusual para la geografía colombiana. El país se encuentra ubicado en una zona de alta complejidad geológica conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta ubicación implica que el territorio nacional está influenciado por la interacción de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa de Cocos y la Placa del Caribe, que convergen contra la Placa Suramericana.



Esta interacción genera grandes esfuerzos de compresión que se liberan en forma de energía a través de fallas geológicas. Además, Colombia cuenta con el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado precisamente bajo el municipio de Los Santos, Santander. Este punto es una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, donde la estructura del subsuelo permite que ocurran movimientos casi a diario, la mayoría de ellos a profundidades intermedias (entre 70 y 200 km).

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El Servicio Geológico Colombiano enfatiza que los conceptos de magnitud y profundidad son determinantes para entender el impacto de estos fenómenos:



Magnitud: Mide la energía liberada en el foco del sismo.

Mide la energía liberada en el foco del sismo. Profundidad: Es la distancia entre el epicentro (superficie) y el hipocentro (donde se origina la ruptura). Los sismos profundos suelen sentirse en áreas más extensas pero con menor intensidad destructiva, mientras que los superficiales pueden generar mayores efectos en la superficie pese a tener magnitudes menores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.