Las claves sobre los anuncios de De la Espriella: el Fondo Milagro y la advertencia sobre protestas

El presidente Abelardo de la Espriella, tras un extenso consejo de ministros, emitió una declaración sobre algunos temas claves que se discutieron en esa reunión de gobierno. El Fondo Milagro, el Fomag, la entrega de medicamentos y la protesta social fueron claves en las palabras del mandatario.

¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA

Publicidad

En sus anuncios, mencionó que el Fondo Milagro entra en operación para administrar los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto en Valle, Chocó y Eje Cafetero. Anunció en la junta directiva a Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; Arturo Calle, creador de la marca textil que lleva su nombre; y Carlos Ríos, secretario general de Presidencia.



“No habrá despilfarro ni negocios con la tragedia del pueblo colombiano”, dijo De la Espriella, quien anunció que la ejecución se iniciará con recursos iniciales de un billón de pesos.



“Este Gobierno no se deja amenazar”: De la Espriella sobre protestas

Publicidad

Justamente, De la Espriella se detuvo en la situación de orden público en el Cauca y las movilizaciones convocadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que se llevarán a cabo del 11 al 14 de octubre de 2026. “Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric”, señaló.

El mandatario dijo que respeta a las comunidades indígenas y está dispuesto a dialogar con sus autoridades; sin embargo, mencionó que no va a negociar bajo presión, vías de hecho o amenazas. “Este Gobierno no se deja amenazar, intimidar o presionar de nadie”, anotó.

Publicidad

También anunció que el Gobierno revisará qué pasó con los 1.13 billones entregados dentro de los planes concertados con el Cric. “Quien quiera manifestarse pacíficamente tendrá todas las garantías, pero no voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia ni acciones destinadas a paralizar regiones para imponerle al Gobierno condiciones”, indicó.

De la Espriella volvió a nombrar la regularización de la protesta, la cual dijo que es un derecho constitucional, pero anotó que esta termina cuando vulnera los derechos de los demás. “Quien marche en paz tendrá todas las garantías y quien bloque, destruya o agreda a la fuerza pública o la ciudadanía tendrá que responder y enfrentar todo el peso de la fuerza del Estado. La autoridad actuará en el marco de la Constitución y la ley, sin excesos, pero también sin permisividad”, puntualizó.

Publicidad

¿Qué dijo sobre la salud?

Otro de los puntos clave que manifestó De la Espriella fue sobre los primeros resultados del plan de choque de la salud, Anotó que ya se han entregado 7.2 millones de unidades de medicamentos a 177.048 pacientes. El Plan también presenta avances en procedimientos de salud. En este primer corte se reportan 120.586 procedimientos resueltos, correspondientes a 70.623 pacientes.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL