Duro relato de hermano de niña víctima de bala perdida en Atlántico: "Entraron disparos a la casa"

Una recompensa de hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades en el Atlántico para quien entregue información que permita capturar a los responsables del asesinato de una niña de tan solo 12 años en un pequeño municipio del departamento. La menor de edad recibió una bala perdida en medio de un ataque sicarial cerca a su casa. La menor fue identificada como Ariana Lozada Ruiz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Hay consternación en esta zona del país. Las autoridades indicaron que los sicarios que mataron a Ariana dispararon contra dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta y una de las balas impactó contra la niña.

El atentado se registró en una calle del municipio de Baranoa. Sergio Rodríguez, hermano de la niña fallecida, explicó en Noticias Caracol cómo la menor fue alcanzada por una bala. “Ella estaba en la sala de mi casa en la antesala. Estaba muy tranquila con su celular, estaba viendo videos y un momento me entró otro unos disparos. La niña se alcanza a levantar y no llegó a las escaleras”, indicó.



Agregó Sergio que “yo la encontré en el suelo, yo la sequé enseguida al hospital. Ya cuando llegamos a a la clínica especializada, no aguanto de reanimación”.

Publicidad

Ariana Lozada Ruiz, dijo su familia, cursaba sexto grado en un colegio del municipio y se destacaba por sus habilidades en natación y voleibol. “Ariana era una gran niña, una deportista. una gran estudiante, una gran hermana y una gran hija”, manifestó su hermano.

La Policía reportó que, además de la menor de edad fallecida, los hombres que iban a bordo de la moto, a los que iba dirigido el ataque sicarial, resultaron heridos en medio del tiroteo. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario y actualmente reciben atención médica.

Publicidad

El coronel Jhon Peña, comandante de la Policía del Atlántico, informó que hasta el momento “no tenemos personas capturadas, estamos en el proceso de investigación y le pedimos a las comunidades que cualquier hecho, cualquier indicio que nos permita a nosotros establecer la autoría y los autores criminales de este lamentable hecho, por favor que a la línea 1 2 3 de la Policía Nacional”.



"No merecía morir así": vecinos de niña víctima de bala perdida

Un vecino de Ariana dijo que la pequeña “no merecía morir en esta forma por otros bandidos que llegan a matar al que sea y eso no tiene que ver con nadie, compadre. Horrible. Yo duré hasta la 1:00 de la mañana despierto porque a mí me duele un caso de esos”.

Los dos hombres que resultaron heridos son atendidos en una clínica de Baranoa. Las autoridades recuerdan que están ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables de este asesinato.

Finalmente, el alcalde de Baraona, Edison Palma, se refirió al caso: ⁠“Nos llena de tristeza, pero también de una determinación inquebrantable para enfrentar a quienes pretenden sembrar miedo en nuestra tierra por la lucha de territorio de la venta de estupefacientes entre bandas organizadas”.

Agregó que “durante estos meses hemos redoblado esfuerzos y diseñado estrategias de seguridad que han dado golpes importantes a la delincuencia, logrando capturas y resultados positivos, sin embargo, sentimos impotencia al ver cómo, en cuestión de días, el sistema judicial deja en libertad a quienes han sido capturados, al igual, ver cómo instrumentalizan a menores de edad para llevar a cabo estos delitos, debilitando la lucha que hemos emprendido por la seguridad de nuestra ciudad. Desde anoche se desplegaron los operativos especiales con patrullajes e inteligencia, y exigí resultados contundentes para capturar a los responsables de este hecho atroz; así mismo, ofrecemos 20 millones de pesos como recompensa para obtener información que conlleve a la captura de estos delincuentes”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE ARGEMIRO PIÓN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL