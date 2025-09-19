En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Duro relato de hermano de niña víctima de bala perdida en Atlántico: "Entraron disparos a la casa"

Duro relato de hermano de niña víctima de bala perdida en Atlántico: "Entraron disparos a la casa"

Una bala perdida cambió para siempre la vida de una familia en Baranoa. La delincuencia apagó con la vida de Ariana Lozada, de 12 años, y las autoridades ofrecen recompensa. ¿Qué pasó?

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de sept, 2025
