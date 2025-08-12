Ejército Nacional abre convocatoria 2025 para formar oficiales en Ciencias Militares

La Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” anunció la apertura de inscripciones para quienes deseen iniciar su carrera como oficiales del Ejército Nacional de Colombia en el programa de Ciencias Militares.

La formación tiene una duración de cuatro años y otorga el título profesional en Ciencias Militares, con la posibilidad de cursar una carrera complementaria en Derecho, Ingeniería Civil, Educación Física Militar, Relaciones Internacionales o Administración Logística.

Las inscripciones estarán habilitadas en dos periodos: del 1 de agosto al 1 de noviembre de 2025.



Requisitos de ingreso al Ejército Nacional

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:



Ser hombre o mujer de nacionalidad colombiana.

Tener entre 16 y 21 años al momento de ingresar.

Ser bachiller o estar cursando grado 11, con graduación antes del inicio del curso.

Estar apto física y psicológicamente.

No tener antecedentes judiciales, disciplinarios ni fiscales, y no registrar medidas correctivas.

Presentar los resultados de la prueba Saber 11.

Contar con un certificado de curso de natación.

Beneficios de la formación

Además de la estabilidad laboral y económica que brinda el Ejército Nacional, el programa ofrece la posibilidad de acceder a movilidad académica internacional con países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, España, Corea del Sur, Italia, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Paraguay.

Los oficiales en formación también podrán acceder a especializaciones y maestrías con descuentos en universidades de prestigio, así como participar en intercambios y cursos con ejércitos de otras naciones.

Entre los beneficios a largo plazo, se incluye un subsidio de vivienda después de 14 años de servicio y la posibilidad de acceder a una asignación de retiro en edad joven. En el ámbito de la salud, el personal cuenta con atención por parte de especialistas y profesionales del más alto nivel.

La institución recuerda que el proceso de inscripción y selección no requiere intermediarios ni tramitadores, y que todas las etapas deben realizarse directamente con los delegados de la Escuela Militar.

Los interesados pueden consultar la página oficial www.esmic.edu.co o comunicarse con las líneas de contacto designadas para cada zona del país:



Zona 1: (350) 404 6245 (La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, San Andrés, Antioquia y Chocó).

Zona 2: (350) 664 2465 / (350) 665 4268 (Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Eje Cafetero, Meta, Casanare y Arauca).

Zona 3: (350) 664 2467 (Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Cauca, Valle del Cauca y Nariño).

