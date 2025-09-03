Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El edificio incautado al hermano de Pablo Escobar que habría sido comprado con plata de narcotráfico

El edificio incautado al hermano de Pablo Escobar que habría sido comprado con plata de narcotráfico

Además, las autoridades también incautaron otra propiedad que estaba a nombre de un exjefe de sicarios del cartel de Medellín. Las propiedades están avaluadas en más de 1.000 millones de pesos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:03 a. m.
Comparta en:
El edificio que le incautaron al hermano de Pablo Escobar comprado con dineros del narcotráfico
Dos inmuebles fueron incautados -
Fotos: Fiscalía / Redes sociales / Archivo