Él es el miembro del Tren de Aragua que estaría tras ola de asesinatos en frontera Colombia-Ecuador

Alias Masacre. Así se identifica a uno de los presuntos integrantes del Tren de Aragua que estaría detrás de un ataque sicarial con varias víctimas fatales. Quedó hace poco en manos de la justicia colombiana y fue enviado a la cárcel por varios crímenes de los que se le señala. Su nombre real es Yolser Yonnaiker Figueroa Mora y se le atribuyen al menos ocho muertes violentas, según la Fiscalía.

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El señalado como responsable de una ola de homicidios

Figueroa pudo ser identificado y judicializado por parte de las autoridades tras lo que se denominó una “ola de homicidios” que ocurrieron en la frontera entre Ecuador y Colombia. La investigación señala que este hombre habría disparado desde una motocicleta contra un grupo de personas que se encontraban en el sector conocido como Voladero, en el Puente Internacional de Rumichaca, el pasado 27 de noviembre de 2024. Dos ciudadanos murieron en el lugar de los hechos; uno de ellos era un adolescente de 14 años. Tres personas más resultaron heridas y posteriormente perdieron la vida mientras eran trasladadas a un centro asistencial.

Otro acto que se le atribuye a alias Masacre es el asesinato de otras tres personas. Los hechos tuvieron lugar en un parqueadero del barrio La Laguna de Ipiales, el 7 de diciembre de 2023. Todas las víctimas fueron hombres.



Figueroa Mora fue ubicado y capturado en el barrio Libertad de Ipiales por labores del CTI, la Sijín de la Policía, el Ejército y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).



Hay que recordar que el Tren de Aragua es conocido como una de las estructuras criminales más poderosas de Venezuela y que ha logrado instalarse en el extranjero. Pasó de ser una banda carcelaria a ser un grupo transnacional. Insight Crime atribuye la expansión a varios países al éxodo que hubo en Venezuela. En la prisión de Tocorón se centraba la supervisión de las células de la banda, que se establecieron en al menos tres países de América del Sur: Colombia, Perú y Chile.

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El pasado 6 de julio, Colombia extraditó con destino a Chile a alias Botija (Dayonis Junior Orozco Castillo), quien es señalado de asesinar al teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez en abril de 2024.

Con reportería de Rocio Franco

María Paula Rodríguez Rozo

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