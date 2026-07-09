Así ocurrió el robo de las joyas de la Virgen de Chiquinquirá, la imagen sagrada de más de 400 años

Este 9 de julio se conmemora por primera vez, de manera oficial, el Día de la Virgen de Chiquinquirá en Colombia. Devotos a lo largo y ancho del país celebran y veneran a la patrona de Colombia este jueves. Otros recuerdan los episodios que ha protagonizado, como la vez que un hombre intentó robar las joyas del cuadro de la Virgen en 2021. Resulta curioso, pero cierto: el robo ocurrió un 9 de julio, justo cuando se conmemoraba la coronación de la Virgen como reina y patrona de Colombia, realizada en 1919.

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El hecho ocurrió en el reconocido Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en horas de la madrugada, cuando el ladrón ingresó a la basílica, estuvo ahí por 45 minutos, se paró sobre un altar, tomó la custodia y luego sustrajo el cetro, la corona y el rosario de la patrona de Colombia, aquellas joyas con oro y adornadas con esmeraldas. “Rompe el vidrio del lienzo de la Virgen, toma la corona y toma el cetro. Se va de la basílica, sube, entiendo que por el techo, y la comunidad se da cuenta de la situación, avisa a las autoridades y la persona es capturada”, describió en su momento fray Mauricio Galeano, entonces vicario provincial de Colombia.

El lienzo no sufrió ningún daño, pero la custodia fue rota y doblada por el perpetrador del hurto. Por fortuna, las autoridades capturaron al ladrón y lograron recuperar las joyas, así como una esmeralda avaluada en una suma millonaria. Tras la recuperación de los elementos, se hizo una ceremonia de desagravio, ya que esta acción fue rechazada por la comunidad religiosa. “Sacrilegios, robos y blasfemias contra la sagrada eucaristía y la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”, dijo monseñor Leonardo Gómez, obispo emérito, durante el acto religioso.



Cinco años después de este hecho, que ocurrió también el mismo día en el que se entronizaba una imagen de ella en los jardines del Vaticano, se celebra oficialmente el día festivo que el Congreso avaló en una acción pública, consignada en el artículo 6 de la Ley 2578.



María Paula Rodríguez Rozo

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