Hombre agredió a su pareja y arrojó desde un octavo piso a una perrita en Pereira: esto se sabe

En Pereira hay indignación tras conocer un brutal caso de violencia intrafamiliar y maltrato animal, ocurrido en un conjunto de Dosquebradas, municipio de la región metropolitana de la capital de Risaralda. Un hombre agredió a su pareja sentimental dentro de un apartamento y posteriormente arrojó a una cachorrita desde el octavo piso, donde estaba ubicado el inmueble.



La Policía Metropolitana de Pereira confirmó la captura de este individuo después de los hechos, ocurridos este lunes 6 de julio en horas de la madrugada. Hacia las 4:55 de la mañana, los uniformados de la Policía atendieron un llamado de emergencia por una agresión al interior de una vivienda. Al llegar al lugar, encontraron al hoy capturado en “alto grado de exaltación”, cuando sostenía una discusión con su pareja sentimental.

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De acuerdo con el reporte oficial, la víctima dijo que había sido agredida física y verbalmente por quien ahora es procesado. En ese momento reportó también que, en medio del altercado, arrojó a la canina, de tan solo cinco meses de vida, desde el balcón de la vivienda. Lamentablemente, el animal falleció por la caída.

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La Policía reportó que el implicado no solo tenía una actitud agresiva, sino que desatendió las órdenes que le impartieron los uniformados. Por lo tanto, los efectivos tuvieron que aplicar protocolos de uso legítimo de la fuerza para controlar la situación y materializar la captura. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato animal.

"Nuestra autoridad, nuestra capacidad como Policía es de inmediato capturar a quien lastime a una mujer, pero nuestras mascotas y nuestros animales de compañía son de cuidado y protección, la Policía ha capturado a múltiples personas este año por este delito", dio el coronel Oscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante Policía Metropolitana de Pereira, quien recordó a la ciudadanía que denuncie hechos de violencia de género en la Línea Púrpura, así como en la línea 123.



Por su parte, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras el caso de maltrato animal fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Cabe recordar que para este caso aplica la Ley Ángel de 2025. El procesado sigue compareciendo en audiencias y se espera que este 9 de julio se defina si hay medida de aseguramiento.



La Policía Nacional rechazó con total contundencia cualquier expresión de violencia contra la mujer y contra los animales, y ratificó su compromiso con la protección de la vida, la integridad y la convivencia ciudadana.

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María Paula Rodríguez Rozo

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