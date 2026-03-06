'El monstruo de Latinoamérica', señalado de crímenes contra menores, fue extraditado a Colombia

El traslado de Peter Francis Kennedy, identificado bajo el alias de El Monstruo de Latinoamérica, representa el resultado exitoso de un arduo y meticuloso trabajo articulado entre las naciones de Colombia y Argentina. Esta operación fue posible gracias a la gestión directa de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) y la oficina central de INTERPOL, organismos que facilitaron los canales de comunicación necesarios para asegurar que el procesado compareciera ante la justicia colombiana.

La captura inicial de este individuo se produjo en la ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de octubre de 2024, un hito alcanzado únicamente por el esfuerzo conjunto y la cooperación binacional de las autoridades policiales de ambos países. Desde aquel momento, el señalado permaneció bajo custodia en territorio argentino, se formalizó su detención y se dio inicio oficial al complejo trámite administrativo y diplomático requerido para su traslado definitivo hacia Colombia.



¿Qué sigue en su proceso?

El requerimiento judicial que pesaba sobre Kennedy emanaba directamente de la Fiscalía de Cali, entidad que había emitido con anterioridad una orden de captura con fines de extradición. La gravedad de los hechos imputados sitúa al detenido en el centro de una investigación por delitos atroces, entre los que se destacan:



Explotación sexual comercial de personas menores de 18 años, con circunstancias de agravación.

de personas menores de 18 años, con circunstancias de agravación. Acto sexual violento .

. Acceso carnal abusivo con menores de 14 años.

Según los indicios presentados en el caso, la dinámica criminal de Kennedy consistía presuntamente en el arrendamiento de diversos apartamentos ubicados en la capital del Valle del Cauca. Estas propiedades habrían sido utilizadas como fachada durante el año 2022 con el objetivo de perpetrar abusos en contra de menores de edad a cambio de remuneraciones económicas, consolidando así un patrón de conducta que motivó su búsqueda a nivel continental.



Situación Jurídica Actual

Tras su llegada a territorio colombiano, el proceso contra "El Monstruo de Latinoamérica" entra en una fase decisiva. El señalado ha sido puesto de manera inmediata a disposición de las autoridades pertinentes, asegurando que se cumplan todas las garantías del debido proceso judicial.

Ahora, será cuestión de tiempo para que la justicia avance en el esclarecimiento total de la serie de hechos ocurridos en la ciudad de Cali. Con el procesado en suelo nacional, se espera que el aparato judicial continúe con las etapas de juzgamiento correspondientes por los delitos de los que se le acusa, buscando cerrar un capítulo de impunidad en los crímenes cometidos contra la infancia en la región.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO