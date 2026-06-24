El nuevo festivo del 9 de julio en Colombia fue demandado ante la Corte Constitucional: ¿qué pasará?

Un día festivo que fue recién decretado por el Gobierno nacional fue demandado ante la Corte Constitucional por un ciudadano. Se trata de la Fiesta Nacional del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que será conmemorada por primera vez este 9 de julio de 2026 tras ser avalada vía sanción presidencial después de su aprobación en el Congreso.



La acción pública contra el artículo 6 de la Ley 2578 de 2026, que decreta el día festivo, fue ingresada al sistema de la Corte Constitucional el pasado 9 de junio. Un ciudadano, identificado como R. Ospina, demandó la norma ante el alto tribunal por presunta inconstitucionalidad. Según el demandante, la ley vulnera varios principios consignados en la Constitución Política de Colombia de 1991.

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Los argumentos de la demanda contra el nuevo festivo

El ciudadano sostiene que la norma incurre en tres violaciones directas a la Carta Magna:

Ruptura del Estado laico y la neutralidad religiosa: Según el demandante, al consagrar un descanso obligatorio a nivel nacional para honrar explícitamente a una figura de la religión católica, el Congreso de la República rompe con su deber de neutralidad religiosa. El recurso argumenta que la medida otorga un privilegio civil a un credo específico, discriminando a quienes profesan otras creencias o se declaran no creyentes.

Según el demandante, al consagrar un descanso obligatorio a nivel nacional para honrar explícitamente a una figura de la religión católica, el Congreso de la República rompe con su deber de neutralidad religiosa. El recurso argumenta que la medida otorga un privilegio civil a un credo específico, discriminando a quienes profesan otras creencias o se declaran no creyentes. Falta de análisis en materia de impacto fiscal: El demandante asegura que la ley se tramitó sin un estudio técnico previo ni el aval explícito del Ministerio de Hacienda , teniendo en cuenta que las leyes con impacto fiscal deben pasar por este proceso, lo que constituiría un vicio de trámite según las normas de presupuesto de la Ley 819 de 2003 . Cabe recordar que la ley establece que los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho al descanso remunerado en este día.

El demandante asegura que la ley se tramitó sin un estudio técnico previo ni el aval explícito del , teniendo en cuenta que las leyes con impacto fiscal deben pasar por este proceso, lo que constituiría un vicio de trámite según las normas de presupuesto de la . Cabe recordar que la ley establece que los trabajadores del sector público y privado tendrán derecho al en este día. Golpe a la libertad económica: Finalmente, el recurso advierte que la imposición de este festivo altera drásticamente los costos de nómina y la producción del sector empresarial privado. Al combinarse con las recientes reformas de recargos laborales, el ciudadano considera que se impone una carga desproporcionada que no persigue un fin constitucional general, sino un motivo exclusivamente conmemorativo religioso.

¿Qué pasará con el festivo del 9 de julio en Colombia?

De momento, el texto se encuentra en la Secretaría de la Corte Constitucional después de haber sido radicado formalmente. El caso deberá ser asignado a un magistrado ponente para que analice si el recurso cumple con los requisitos legales y, de ser así, sea admitido para su posterior estudio.



Es importante aclarar que, hasta que no haya un fallo definitivo por parte del alto tribunal, el festivo del 9 de julio que conmemora a la Virgen de Chiquinquirá sigue plenamente vigente en el calendario de festivos en Colombia para este 2026.



María Paula Rodríguez Rozo

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