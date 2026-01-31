Pico y placa en Cali para la semana del 2 al 6 de febrero: así operará la medida

La medida de pico y placa en Cali continuará aplicándose durante la semana del lunes 2 al viernes 6 de febrero, como parte de la rotación establecida por la Alcaldía para el primer semestre de 2026. La restricción se mantiene con el mismo esquema definido por la Secretaría de Movilidad Distrital y busca regular la circulación de vehículos particulares en la ciudad.



De acuerdo con lo informado por las autoridades, el pico y placa rige de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. Durante este lapso, los vehículos cuyas placas coincidan con los números asignados para cada día no podrán circular. Los fines de semana y días festivos no tienen restricción, por lo que la movilidad es libre en esas jornadas.

Pico y placa en Cali la semana del 2 al 6 de febrero

La rotación vigente establece que cada día hábil dos dígitos finales de placa quedan sujetos a la medida. Para la semana del 2 al 6 de febrero, el esquema se mantiene de la siguiente manera:



Lunes: no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2, por lo que los conductores deberán planificar sus desplazamientos con antelación para evitar sanciones.

no podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2, por lo que los conductores deberán planificar sus desplazamientos con antelación para evitar sanciones. Martes: las placas terminadas en 3 y 4 no están autorizadas para movilizarse dentro de la ciudad durante el horario de la restricción, establecido por la Secretaría de Movilidad.

las placas terminadas en 3 y 4 no están autorizadas para movilizarse dentro de la ciudad durante el horario de la restricción, establecido por la Secretaría de Movilidad. Miércoles: la medida aplica para los automotores con placas finalizadas en 5 y 6, que deberán abstenerse de circular durante el día.

la medida aplica para los automotores con placas finalizadas en 5 y 6, que deberán abstenerse de circular durante el día. Jueves: los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8 tendrán restricción de movilidad y no podrán transitar en el horario definido.

los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8 tendrán restricción de movilidad y no podrán transitar en el horario definido. Viernes: la jornada cierra con la prohibición para las placas terminadas en 9 y 0, completando así la rotación semanal del pico y placa.

La Secretaría de Movilidad recordó que el incumplimiento del pico y placa conlleva sanciones económicas y posibles inmovilizaciones, por lo que reiteró el llamado a los conductores a verificar con anticipación si su vehículo tiene restricción en un día específico.



La normativa también contempla excepciones para algunos tipos de vehículos. Entre los automotores que pueden circular sin restricción se encuentran los vehículos de emergencia y socorro, como ambulancias y unidades de bomberos; los vehículos oficiales y diplomáticos; aquellos que transporten personas con discapacidad, siempre que cuenten con la acreditación correspondiente; así como los vehículos híbridos y eléctricos.



Además, están exentos los camiones de carga pesada con capacidad superior a cinco toneladas, las motocicletas, y los vehículos que se encuentren registrados en los sistemas de pago por congestión o por emisión de contaminantes, según lo establecido por la administración distrital.

Finalmente, las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar los canales oficiales y aplicaciones móviles autorizadas para confirmar el estado de su placa y planificar sus desplazamientos. También insistieron en el uso del transporte público, como el Sistema MIO, como una alternativa para movilizarse durante los días en los que aplica la restricción.

