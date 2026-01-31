Masacre en Riohacha deja tres muertos, entre ellos dos menores de edad

Una masacre en Riohacha dejó como saldo fatal tres muertes, entre ellas las de dos menores de edad de 15 y 16 años. La otra víctima tenía 27 años.

Uno de los adolescentes asesinados era extranjero, mientras que las otras dos personas eran colombianas.



¿Cómo fue la masacre en Riohacha?

Las víctimas estaban reunidas en zona rural del barrio Los Cerezos, en la calle 44, entre la salida que comunica a Maicao con Valledupar, Cesar.

En ese momento, cuatro hombres en dos motos llegaron y empezaron a disparar indiscriminadamente. Poco después se dieron a la fuga.



Fue la misma comunidad la que trasladó a las víctimas a un centro asistencial, pero, según se ha informado, los tres llegaron sin signos vitales.



Otra persona que estaba con ellos se recupera, de acuerdo con la información entregada oficialmente.

Se desconoce quiénes están detrás de esta masacre en Riohacha, que sería la número 12 reportada en lo que va de 2026.

Ya en La Guajira se había perpetrado otra masacre este enero. Cinco hombres murieron en Maicao a manos de sujetos armados que llegaron hasta el lugar a bordo de una camioneta y les dispararon.

Según datos entregados por Indepaz, una de las dos masacres más recientes que se han registrado ocurrió en la vereda El Cedrón, ubicada a cerca de 50 minutos del casco urbano de Tarso, en Antioquia. Allí, “hombres armados ingresaron a varias viviendas, obligaron a las víctimas a salir y las condujeron hasta una placa polideportiva, donde fueron ejecutadas con armas de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Zapata Osorno, de 35 años, quien fue presidenta de la JAC de la vereda El Cedrón; su esposo Alonso Cano Ramírez y Edinsson Molina Marulanda, de 27 años”, detalló el organismo.

En la otra también murieron dos menores de edad, como en la masacre de Riohacha. De acuerdo con Indepaz, ocurrió en la vereda La Diamantina del municipio de Ansermanuevo, en Valle del Cauca.

Entre las tres víctimas hay un joven de 14 años y una de 17. Otras dos personas resultaron heridas: un hombre y su hijo menor de edad.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co