Diana Riveros, esposa de Diógenes Quintero, asegura que continuará su legado político tras su muerte

En medio del dolor que dejó el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado 28 de enero en Norte de Santander, Diana Riveros, esposa del congresista Diógenes Quintero Amaya, afirmó que continuará el legado político de su esposo.



El anuncio se realizó durante un acto conmemorativo en honor al congresista, desarrollado en la tarde de este sábado en un coliseo del departamento, donde el representante a la Cámara y candidato al Senado, Wilmer Carrillo, hizo la entrega simbólica de las banderas y del proyecto político que lideraba Quintero Amaya, e invitó a su esposa a hacer parte de su fórmula a la Cámara de Representantes por su esposo.

Wilmer Carrillo aseguró: “Eres grandemente bienvenida, Diana, y te brindaremos todo nuestro apoyo, el que solo una familia puede darte. Así que considéranos tu familia desde ahora, porque yo, por mi parte, estaría muy orgulloso de continuar siendo la fuerza de Norte de Santander y la fórmula de la familia Quintero Riveros”, expresó el candidato.

Los medios locales dicen que Diana Riveros aceptó la responsabilidad y expresó durante el homenaje que busca honrar la memoria de su esposo y mantener vigentes las causas sociales y territoriales que marcaron su ejercicio político.



En su intervención se le escuchó decir: “Trabajaré por este departamento con el amor con el que tú lo hacías. Tu memoria y tu proyecto de vida ahora son los nuestros y los llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías, con ese espíritu fuerte y esa humanidad”. Así mismo, afirmó: “Tu legado me encargaré de honrarlo, me encargaré de que este sueño llamado Diógenes Quintero continúe y sea posible con ustedes y junto a ustedes”.



Finalmente, mencionó: “Te amo por siempre, amor de mi vida. Descansa en paz, sabiendo que tu legado vive en nosotros y que yo trabajaré para que no muera jamás”. Diana Riveros es abogada y especialista en derecho público.

Diógenes Quintero Amaya murió en el accidente del vuelo NSE8849 de Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aeronave se estrelló en zona rural del departamento y, de acuerdo con las autoridades, no hubo sobrevivientes. El congresista tenía 36 años y era miembro de la Cámara de Representantes, además de candidato a la reelección en una de las Curules de Paz.

Días antes del acto conmemorativo, Diana Riveros habló con Noticias Caracol, donde relató cómo fue su última conversación con su esposo. “Se despertó, me hizo un café, nos vimos, nos dimos un beso y un abrazo, y nos despedimos”, recordó al describir la última mañana que compartieron juntos.

También recordó la despedida de Quintero con su hija antes de salir rumbo al aeropuerto. “Le dijo que estaba muy hermosa, que tenía un uniforme muy lindo, que era una reina”, contó Riveros, al referirse a la relación cercana y afectuosa que el congresista mantenía con su familia.

Sobre las horas posteriores al despegue, Diana relató que recibió una llamada en la que le informaron que el avión no aparecía en los radares. Más tarde, desde el puesto de mando unificado, le confirmaron que la aeronave había sido hallada estrellada y que no había sobrevivientes. “A las 3:30 me llaman… a informarme que efectivamente habían encontrado la avioneta estrellada”, señaló en su testimonio.

Riveros también destacó la vocación social y política de su esposo, con quien compartía el interés por los derechos humanos desde antes de iniciar su relación. “Nos gustaban las labores humanitarias, eso nos unió”, afirmó.

Pese al duelo, Diana Riveros aseguró que seguirá adelante con el proyecto político que Diógenes Quintero defendía, enfocado en la región del Catatumbo y en la defensa de las comunidades campesinas. Como parte de ese legado, solicitó que los actos de despedida se realicen en Cúcuta y Ocaña, territorios que, según dijo, su esposo amaba profundamente.

El accidente aéreo, ocurrido mientras la aeronave se dirigía a una jornada de trabajo político en Ocaña, dejó 15 personas fallecidas, entre ellas varios líderes sociales y políticos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

