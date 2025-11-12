En vivo
La reportera, que perdió a cinco familiares en la avalancha, cuenta que gracias al trabajo clandestino de prevención del docente, a quien tildaban de loco, en muchas casas como la de ella estuvieron preparados para la emergencia que vendría.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Armero: periodista de Noticias Caracol recuerda cómo Fernando Gallego advirtió de la tragedia

