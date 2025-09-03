Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / En Buenaventura, Valle, condenan a hombre que abusó de su hijastra menor de edad

En Buenaventura, Valle, condenan a hombre que abusó de su hijastra menor de edad

Durante la noche, cuando la menor dormía, el abusador ingresaba a la habitación y la sometía a vejámenes. Más de 6 años pasaron para que se hiciera justicia.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:00 p. m.
En Buenaventura, condenan a hombre que abusó en repetidas oportunidades de su hijastra
La menor fue abusada cuando tenía 14 años -
Foto: Canva