En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Día sin carro y sin moto en Villavicencio ya tiene nueva fecha en octubre: así funcionará

Día sin carro y sin moto en Villavicencio ya tiene nueva fecha en octubre: así funcionará

La Alcaldía de Villavicencio reprogramó el Día sin carro y sin moto, luego de aplazar la jornada inicialmente prevista en septiembre por la emergencia en la vía Bogotá–Villavicencio.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Día sin carro y sin moto en Villavicencio ya tiene nueva fecha en octubre: así funcionará
La decisión se tomó tras una reunión entre el alcalde Alexander Baquero. -
Getty Images/ Secretaría de Movilidad Villavicencio

Publicidad

Publicidad

Publicidad